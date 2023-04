'După zile de suferință, am scăpat!' - Povestea unui pacient ajuns de urgență la spital

Deși durerile lombare îi afectau activitatea de zi cu zi, George a tot amânat programarea la medic, pentru un control de specialitate. Asta până într-o zi când durerea a devenit insuportabilă și a fost nevoit să meargă, de urgență, la Spitalul Clinic SANADOR, unde s-a prezentat pentru o consultație la Dr. Ovidiu Grămescu, șeful Secției de Neurochirurgie. Aici, pacientul a fost diagnosticat cu hernie de disc lombară, afecțiune degenerativă care se referă la deplasarea discurilor intervertebrale, adică a cartilajelor dintre vertebre și care poate fi o consecință a activităților suprasolicitante sau a sedentarismului. În scurt timp, el a fost supus unei intervenții chirurgicale, pentru repararea herniei de disc.

„După zile de suferință, am ajuns la Spitalul Clinic SANADOR, în București, unde am întâlnit un adevărat OM care slujește cu deosebit profesionalism Neurochirurgia. Am fost operat de urgență, cum mi-a fost indicat la consultația efectuată anterior în clinică de domnul doctor Ovidiu Grămescu și minunata sa echipă. Diagnosticul: hernie de disc lombară L5-S1, ruptă pe fondul unei stenoze de canal vertebral lombar L4-L5 și L5-S1. Intervenția chirurgicală a fost un adevărat succes (situație obișnuită pentru domnul doctor!), întrucât am putut pleca acasă a doua zi, fără cele mai mici probleme. Mulțumesc din suflet domnului doctor Ovidiu Grămescu, echipei sale de intervenție și, nu în ultimul rând, Spitalului Clinic SANADOR pentru dotările de excepție!”, povestește pacientul.

Hernia de disc se manifestă prin dureri intense de spate, dar și prin amorțeala sau chiar paralizia unui picior, în cazurile mai severe. Nediagnosticată din timp și netratată corespunzător, afecțiunea se agravează și poate duce la complicații dintre cele mai grave, inclusiv la leziunea permanentă a măduvei. De aceea, un control de neurochirurgie sau neurologie este recomandat încă de la apariția primelor simptome.

Pentru stabilirea unui diagnostic corect în cazul afecțiunilor coloanei, pacienții care se adresează clinicilor SANADOR au acces la investigații imagistice performante, precum radiografii digitale, tomografii computerizate (CT) și examinare prin rezonanță magnetică (RMN) cu putere 3 Tesla, de ultimă generație.

La Spitalul Clinic SANADOR, intervențiile chirurgicale pentru tratarea herniei de disc sunt realizate cu ajutorul unor echipamente medicale moderne, cum este microscopul operator Zeiss Kinevo 900, dotat cu tehnologie 4K integrată, care permite obținerea unor imagini detaliate, net superioare celor oferite de alte aparate. Astfel, avantajele pentru pacienți sunt multiple: incizii de mici dimensiuni (cel mult 2 cm), risc redus de complicații, spitalizare de scurtă durată, mobilizare după câteva ore de la intervenție, recuperare rapidă și rezultate foarte bune pe termen lung.