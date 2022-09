Ecologiștii, apel la Nicușor Dan: 'Este criminalul invizibil. Sunt date clare!'

Ecologiștii de la PER fac un apel vineri la primarul Capitalei Nicușor Dan, de Ziua Mondială fără Mașini.

„Astăzi, de Ziua Mondială fără Mașini, în centrul marilor orașe europene, traficul este oprit pentru câteva ore, astfel încât localnicii se pot bucura de orașul lor, mai liniștit și mai puțin poluat. In afara acestei zile simbolice, aceste capitatele sunt neaglomerate, grație aplicării unor măsuri la care administrația noastră bucureșteană se uită cu frică, de atâția ani.

Oamenii și sănătatea acestora trebuiesc priorotizate, nu mașinile! PER a recomandat proiectul ECO- City tuturor primarilor de orașe și municipii, încă din 2015. Restricționarea accesului vehiculelor în centru sau interzicerea celor mai poluante sunt deja măsuri de succes în statele din Europa!

Poluarea aerului ucide mai mulți oameni decât fumatul. Este criminalul invizibil. Sunt date clare! România se află pe primul loc în Uniunea Europeană la rata mortalității asociate cu poluarea, anual, 25.000 de români mor din cauza acestor boli.

Plus că București se află pe locul al patrulea în lume în ceea ce privește aglomerația pe drumuri, bucureștenii petrec într-un an, în trafic, 115 ore. Adică aproape cinci zile de mers bară la bară.

Potrivit analizei Ecopolis, elevii din 27 de școli din Capitală sunt expuși zilnic la concentrații mult peste limita normală de particule în suspensie- PM10 și PM2,5- amestec complex de particule foarte mici și picături de lichid- care trec prin nas și gât şi pătrund în plămâni, provocând inflamații și intoxicări.

Apelul nostru se îndreptă din nou către Nicușor Dan să adopte alături de CGMB această masură necesară a interzicerii mașinilor poluante în inelul zero al capitalei și promovarea unui tarif de acces, cu excepția riveranilor. Promovarea elementelor de micromobilitate (extindere rute mijloc transport în comun, dublarea pistelor etc) ar trebui să constituie o prioritate pentru acesta dacă dorește să facă ceva important până la sfârșitul mandatului. Comisia Europeană deja recomandă acest lucru!”, transmit liderii PER.