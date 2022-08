Ecologiștii îi cer demisia șefului INS după `eșecul Recensământului`

”Cine raspunde pentru esecul Recensamantului? Tudorel Andrei, pe cand demisia?”, se întreabă președintele Partidului Ecologist Român, Dănuț Pop. În cadrul unui comunicat de presă remis redacției acesta susține să Recensământul locuințelor și populației derulat în ultimale luni a fost un evident eșec și îi solicită demisia șefului Institutului Național de Statistică, Tudorel Andrei.

”Management defectuos. Asa s-ar rezuma recensamantul din România! Pe langa faptul ca tara noastra a inceput recenzarea mult mai traziu ca celelalte state europene, din cauza panedemiei, testul trecerii la modelul combinat de recenzare pare sa fie picat de Romania. Prima parte a vizat colectarea datelor in registre, a doua parte a fost autorecenzarea si cea de-a treia parte a fost metoda traditionala de colectare a datelor fata in fata cu ajutorul recenzorilor de teren care au marcat si prima colectare pe tableta, depasind modelul colectarii pe foi.

Din pacate, in tara ITistilor nu s-a putut asigura o plarforma functionala atat intern cat si extern, de intreaga populatie, raportandu-se blocaje tehnice foarte des, la care adaugam celelalte probleme ale intrebarilor din chestionar. Apoi, aproximativ 20.000 de tablete au fost împărțite la nivelul tuturor județelor din România insa reprezentanții INS nu au reușit să le actualizeze în timp util. In final, desi termenele au fost prelungite, vorbim de un numar foarte mare de populatie nerecenzata, cu mult mai mare decat in 2011. Dincolo de orice argument, avem in fata rezultatul unui management defectuos la nivel national.

Ceea ce trebuia sa ofere o imaginea actualizata despre populatie: demografie, nivelul de educatie, ocupatie, conditiile de trai si locuire, caracteristiile gospodariilor si ale familiei, ne confruntam cu o diferenta de aproape 2 milioane de ceteteni nerecenzati. Ca si in anul 2011, datele despre acestea vor fi colectate din registre si se va presupune ca acestia sunt in tara.

Se pare Tudorel Andrei, director INS, statistician, specialist in econometrie, nu a reusit sa organizeze acest mare examen al evidentei populatiei, desi este in functie din 2013. In primul rand Bucurestiul nu prezinta o radiografuie reala a populatiei, dar si alte municipii din tara. Recensamantul constituie baza elaborarii decizilor guvernamentale legate de economie, politici publici, de societate in general. Numarul total al populatiei din Romania influenteaza mandatele parlamentarilor, numarul alesilor judeteni si locali, numarul politistilor pe UATuri, finantarea cultelor si a minoritatilor dar si finantarea europeana. Numarul real al populatiei cat si numarul votantilor au fost enigme in Romania si continua sa fie! Legislatia electorala ramane la fel, chiar si dupa trendul oricum descendent, migratie si decedatii din pandemie! Mare bazinul nerecenzatilor, mari cifrele pentru loc de intors si potrivire a datelor! Totusi, cine raspunde pentru esecul Recensamantului?

Tudorel Andrei, pe cand demisia?”, susține Dănuț Pop, Președinte PER.