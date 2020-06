Ecologiștii spun public `STOP campaniei morcirloase!`

Ecologiștii români critică dur campania electorală neoficială feroce din aceste zile. Partidul Ecologist Român (PER) prin vocea lui Dănuț Pop, președintele partidului, cere Stoparea acestei campanii mizere și dacă tot s-a început campania prematur atunci aceasta să se facă în jurul unor programe și a unor oameni valoroși:

”Agresivitate, lovituri sub centrura, mocirla comportamentala, huiduieli in loc de candidati valori si programe puternice pentru oameni, ASTA condamna Partidul Ecologist

Campania electorala pentru alegerile locale a demarat, din pacate, cu episoade de violenta grosiera. Efectul acestor atitudini ai diversilor actori politici si partide politice, nu face decat sa dezguste si mai mult oamenii, cei care doresc sa vina la vot pentru o altfel de clasa politica, pentru alt profil de candidati competenti, si pentru proiecte solide, adresate dezvoltarii comunitatilor in care ei traiesc.

Partidul Ecologist Roman are pregatite liste complete la nivel national, cu candidati seriosi, care isi respecta comunitatile in care candideaza si pentru care au gandit proiecte solide ca solutii reale la nevoile administrative comunitare. Sub laitmotivul Alege Viata, PER desfasoara o activitate politica si o campanie bazate pe renasterea valorilor politice, economice si sociale curate si civilizate, avand ca piloni ecologia si meritocratie.”, spune Dănuț Pop, președintele PER.