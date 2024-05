Edward Iordănescu explică de ce această calificare are ceva aparte: 'Este prima care va rămâne imortalizată în imagini'

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Edward Iordănescu, a afirmat, joi seara, cu ocazia lansării filmului "În inima Naţionalei - Din vestiar până în Germania", că au mai fost calificări la turneele finale a primei reprezentative, dar aceasta este prima care va rămâne imortalizată în imagini, scrie AGERPRES.

"Şi pentru mine sunt momente unice, pentru că încerc să mă pregătesc pentru altceva. M-aş bucura ca suporterii să vină în număr cât mai mare la cinema, pentru că sunt momente sincere, naturale. Sigur sunt şi momente importante care lipsesc, pentru că ne aşteaptă un turneu final şi părţile tehnice au trebuit scoase din film. Dar aţi văzut multă emoţie, momente fantastice. Trebuie să subliniez încă o dată că meritul calificării este al echipei. Nu a fost uşor, drumul a fost cu obstacole. Când am venit la echipa naţională exista foarte multă tensiune, frustrare, pentru că am lipsit ani mulţi de la un turneu final şi a trebuit să facem multe eforturi pentru a veni pe linia corectă. Cu siguranţă calificări au mai fost, dar este prima calificare care rămâne imortalizată în imagini. Chiar dacă am trăit cu emoţie aceste clipe, gândul meu este la turneul final, pentru că trăim cu piciorul pe acceleraţie, suntem pe ultima sută de metri şi îmi doresc ca această poveste să continue şi să reuşim să mai producem momente de bucurie pentru românii noştri", a afirmat el.

"Cred că prin acest film mi s-a confirmat ceea ce am spus de-a lungul campaniei, că am fost o familie unită, că împreună am reuşit să depăşim greutăţile, şi asta ne face să fim fericiţi, dar ne responsabilizează în acelaşi timp şi mai tare pentru ceea ce urmează şi ne dă un tonus bun pentru European. Acolo unde va fi infinit mai greu. Trebuie să ne creştem nivelul, pentru că vorbim despre cei mai buni jucători şi cele mai bune echipe", a adăugat Iordănescu.

Despre lotul pentru EURO 2024

Întrebat dacă a creionat lotul pentru EURO 2024, selecţionerul a răspuns: "Volumul de muncă este foarte mare, pentru că sunt şi factori externi care ne afectează munca, sunt foarte multe obligaţii, lucrurile au evoluat foarte mult de acum opt ani. Încercăm să fim foarte atenţi, plecăm de la ideea că acest nucleu de jucători a calificat echipa naţională la turneul final şi trebuie să-i acordăm în continuare credit. Nu putem aduce schimbări majore, eu cred foarte tare în acest grup. Uşa este în continuare deschisă pentru oricine, dar încet, încet ne apropiem de concluziile finale. Aveţi puţină răbdare, nu este momentul acum să vorbim despre selecţie, nu mă pot angrena într-o dezbatere, dar cu siguranţă această echipă a arătat că are potenţial şi trebuie să îi dăm credit".

Filmul "În inima Naţionalei - Din vestiar până în Germania", regizat de Remus Achim, a fost lansat, joi seara, la Cinema City din AFI Cotroceni.

La avanpremieră au participat printre alţii premierul Marcel Ciolacu, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, selecţionerul echipei naţionale, Edward Iordănescu, jucători ai primei reprezentative precum Darius Olaru şi Adrian Şut, preşedintele COSR, Mihai Covaliu, preşedinţi de federaţii, foşti fotbalişti şi sportivi.

Prin filmul documentar publicul are ocazia să călătorească împreună cu echipa naţională pe toată durata preliminariilor, retrăind toate cele 10 partide din campania de calificare. Filmul va fi distribuit de Forum Film şi va putea fi văzut în cinematografele din toată ţara începând cu 17 mai, înainte de EURO 2024.