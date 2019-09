Edward Snowden ar putea reveni în SUA - Condiția este un proces 'corect'

Revenirea în SUA este 'scopul meu final', dar 'vreau un proces corect', a declarat lansatorul de alerte american Edward Snowden într-un interviu difuzat luni de canalul CBS, în ajunul publicării memoriilor sale, relatează France Presse potrivit Agerpres.

Refugiat în Rusia de când a denunţat supravegherea masivă a comunicaţiilor şi a internetului în ţara sa în 2013, acest fost angajat al Agenţiei Naţionale de Securitate (NSA) este inculpat în SUA pentru spionaj şi furt de secrete de stat.'Mi-ar plăcea să mă întorc în SUA, acesta este scopul meu final, dar nu vreau să-mi petrec tot restul vieţii într-o închisoare', a mărturisit el la CBS. 'Deci, am o revendicare de bază asupra căreia trebuie să ne punem de acord cu toţii: aş putea avea parte de un proces corect?!''Nu-mi voi cere scuze' şi nu vreau 'nici tratament preferenţial', a spus el în continuare, acuzând autorităţile americane că au în vedere 'un proces de alt tip' cu 'proceduri speciale'.'Ele nu doresc ca juriul să ia în considerare motivele care m-au determinat să acţionez. (...) Nu doresc decât să examineze dacă acţiunile mele au fost legale sau ilegale, nu dacă au fost corecte sau greşite', şi-a exprimat regretul Snowden.'Nu este greu să construieşti o argumentare pentru a spune că am încălcat legea', a recunoscut el. Dar, potrivit lui, 'aceasta este cea mai puţin interesantă întrebare' şi trebuie ca juraţii să se întrebe mai degrabă despre consecinţele acţiunilor sale: 'Au fost în beneficiul SUA sau au făcut rău?'În faţa acestui impas, Edward Snowden a cerut azil în aproximativ 20 de ţări, între care Germania şi Franţa, care l-au refuzat din diverse motive. 'Vom vedea cum vor gestiona reacţiile la noua mea carte', a adăugat el.Memoriile sale, publicate simultan în 20 de ţări, inclusiv în Statele Unite, Franţa, Germania, Marea Britanie, Brazilia sau Taiwan vor ieşi de sub tipar marţi. Scrisă în întregime de Snowden însuşi, cartea este publicată în Statele Unite de către Metropolitan Books (Macmillan) sub titlul 'Permanent Record'. Versiunea franceză intitulată 'Mémoire vive' apare la Editura Seuil.