Șeful Statului Major al armetei israeliene anunță atacul: Forţele noastre desfăşoară în prezent o operaţiune terestră în Fâşia Gaza

”Există mai multe etape într-un război. Noi trecem la următoarea”, anunţă sâmbătă seara, într-o alocuţiune, şeful Statului Major israelian.

”Forţele noastre desfăşoară în prezent o operaţiune terestră în Fâşia Gaza”, anunţă el.

”Cei mai buni ofiţeri şi soldaţi, bine antrenaţi şi pregătiţi, sunt desfăşuraţi în prezent în Fâşia Gaza”, precizează generalul.

”Ne uităm la ceea ce se întâmplă în regiune şi suntem pregătiţi de toate scenariile”, declară el.

”Forţele noastre terestre desfăşoară o operaţiune importantă şi complexă. Obiectivele acestui război necesită o operaţiune terestră”, conchide el.

Armata israeliană a avertizat anterior că ea consideră oraşul Gaza şi zona acetuia drept un ”câmp de luptă” şi le-a ordonat locuitorilor ”să plece imediat” către sud.

”Guvernoratul Gaza a devenit un câmp de luptă. Locurile de adăpost şi întregul guvernorat nu sunt sigure”, se poate citi în manifeste pe care Tsahalul susţine că le-a lansat în enclava palestiniană.

”Trebuie să plecaţi imediat către zone la sud de Wadi Gaza”, rîul care traversează enclava de la est la vest.

