Emoțiile continuă pentru Cristi Borcea: Victor Becali s-a dus să îl susțină, în fața judecătorilor

Procesul în care fostul acționar al clubului de fotbal Dinamo București, Cristian Borcea, a solicitat instanței eliberarea condiționată a fost amânat pentru 24 aprilie. La primul termen, Judecătoria Sector 5 a solicitat Penitenciarului Rahova o caracterizare completă a condamnatului.

La primul termen de judecată care a avut loc miercuri, magistrații Judecătoriei Sector 5 au solicitat Penitenciarului Rahova o caracterizare completă a fostului acționar al clubului de fotbal Dinamo București, Cristian Borcea. Documentele puse la dispoziția instanței au conținut doar o caracterizare întocmită în momentul în care a fost încarcerat, respectiv în luna februarie a acestui an.

La termenul de judecată a fost prezent și Victor Becali, pentru a-l susține pe prietenul său, Cristian Borcea, scrie mediafax.ro.

"A solicitat instanța alte acte. Au cerut doar în perioada în care a fost reîncarcerat. Au cerut în perioada anterioară. Nu am putut să vorbesc cu el, nu ai voie. Am venit să îl susțin, normal. Este prietenul meu, este fratele meu și mi-e dor, normal. Copiii sunt bine sănătoși, cresc. Și-a lăsat barbă, asta e, așa a simțit el, care este problema. Are destui oameni de încredere la birou care au avut grijă de afacerile lui", a declarat Victor Becali, la ieșirea de la instanță.

Cristian Borcea este încarcerat la Penitenciarul Rahova după ce a fost condamnat, pe 8 februarie 2019, la cinci ani de închisoare în dosarul retrocedării plajelor, alături de Radu Mazăre. Instanţa a dispus şi confiscarea sumei de aproape un milion de euro de la fostul acţionar al echipei de fotbal Dinamo Bucureşti.

Pe 18 martie, Curtea de Apel Bucureşti a stabilit că fostul finanţator al clubului Dinamo are de executat o condamnare de 7 ani şi 6 luni închisoare după ce au fost contopite pedepsele din dosarele retrocedărilor ilegale de terenuri şi transferurilor din fotbal. Magistraţii au decis să-i scadă din pedeapsa de 7 ani şi 6 luni timpul petrecut deja în închisoare, prin condamnările din dosarul transferurilor din fotbal, precum şi sentinţa pe care o execută în prezent la Penitenciarul Rahova, cea din dosarul retrocedării plajelor, adică perioada 04.03.2014 - 02.07.2018 şi respectiv cea din 08.02.2019 până acum.

Astfel, timpul pe care fostul finanţator al clubului Dinamo l-a petrecut încarcerat depăşeşte deja 4 ani şi 6 luni, astfel că el a putut depune din nou cerere de eliberare condiţionată. Potrivit legii, eliberarea condiţionată în cazul închisorii poate fi dispusă, dacă persoana condamnată a executat cel puţin două treimi din durata pedepsei, în cazul închisorii care nu depăşeşte 10 ani, sau cel puţin trei pătrimi din durata pedepsei, dar nu mai mult de 20 de ani, în cazul închisorii mai mari de 10 ani.