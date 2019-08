Enel extinde un parc solar în Brazilia, investiţie de 100 milioane euro

Grupul Enel a anunţat, joi, că, prin divizia sa de energie regenerabilă Enel Green Power Brasil, a început lucrările pentru extinderea cu 133 MW a parcului solar São Gonçalo, situat în statul Piauí, din nordul Braziliei, o investiţie de aproape 100 milioane euro.

Lucrările vor creşte capacitatea totală a centralei din São Gonçalo până la 608 MW. Grupul Enel va investi aproximativ 422 de milioane de reali brazilieni, aproape 100 de milioane de euro, în construcţia secţiunii de 133 MW, conform News.ro.

“Ne aflăm în plină extindere a centralei din São Gonçalo, cea mai mare centrală solară aflată în prezent în construcţie în America de Sud, consolidându-ne, astfel, angajamentul de a ne creşte capacitatea de energie regenerabilă în Brazilia, unde suntem cel mai important jucător în sectorul solar şi în cel eolian, atât în ceea ce priveşte capacitatea instalată, cât şi portofoliul de proiecte. Profilul de producţie al centralei din São Gonçalo va beneficia în continuare de poziţia noastră de lider în inovaţie, inclusiv când vine vorba de tehnologiile noastre de generare de ultimă oră. Centrala va oferi o parte importantă din producţie, inclusiv întreaga producţie generată de noua investiţie, pieţei libere de energie din Brazilia, care este din ce în ce mai atractivă pentru investitorii în energie verde”, a declarat Antonio Cammisecra, director Enel Green Power, divizia globală de energie regenerabilă a Grupului Enel.

Centrala solară de 608 MW din São Gonçalo va deveni operaţională în 2020. Construcţia primei secţiuni de 475 MW a fost începută în luna octombrie, 2018.

Din întreaga capacitate instalată a centralei din São Gonçalo, 343 MW, inclusiv cei 133 MW din noua secţiune dezvoltată, cât şi o porţiune de 210 MW din prima secţiune, sunt susţinute prin contracte de furnizare a energiei negociate cu clienţi companii de pe piaţa liberă de energie din Brazilia; 265 MW din prima secţiune sunt susţinuţi prin contracte de furnizare pe 20 de ani încheiate cu companii ce operează pe piaţa reglementată de energie din Brazilia.

Odată operaţională, noua porţiune a centralei din São Gonçalo va putea genera aproximativ 360 GWh pe an, prevenind emisia unei cantităţi de aproximativ 207.000 de tone de dioxid de carbon în atmosferă în fiecare an. Întreaga centrală de 608 MW va avea o putere de generare de peste 1.500 GWh pe an, prevenind emisia unei cantităţi de peste 860.000 de tone de dioxid de carbon pe an.

Centrala de 608 MW din São Gonçalo este prima centrală dezvoltată de Enel în Brazilia care foloseşte module solare ce utilizează energie solară din ambele porţiuni ale panoului. Modulele inovatoare vor creşte generarea de energie cu până la 18%.

În Brazilia, Grupul Enel, prin diviziile sale EGPB şi Enel Brazilia, deţine o capacitate totală de energie regenerabilă instalată de peste 2,4 GW, dintre care 782 MW provin din energie eoliană, 370 MW din energie solară şi 1.269 din hidroenergie. În plus, EGPB are aproximativ 1,9 GW în construcţie în Brazilia.

Enel Green Power, divizia de energie regenerabilă a Grupului Enel, este lider mondial în sectorul energiei verzi, cu o capacitate gestionată de 43 GW printr-un mix de surse care include energia eoliană, solară, geotermală şi hidroenergie.