Eugen Teodorovici critică europarlamentarii români și Comisia Europeană: Să înţelegem că nu interesează independenţa justiţiei din România?

Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor, îi critică pe europarlamentarii români care au votat in favoarea rezolutiei din Parlamentul European privind România, menționând că forul european a legitimat astăzi, în baza intereselor electorale ale marilor blocuri politice europene, un joc incalificabil făcut de reprezentanţii statului subteran din România.

"Este de neacceptat poziţia profund antiromânească a europarlamentarilor trimişi la Bruxelles să apere interesele naţionale şi care, astăzi, prin votul lor împotriva intereselor poporului roman şi ale României, au ales să intre în istorie pe uşa din dos: Monica Macovei, Daniel Buda, Adina Vălean, Marian Jean Marinescu, Mihai Ţurcanu, Theodor Stolojan, Siegfried Mureşan, Cristian Preda. România refuză să fie trofeul electoral al celor care se pregătesc de alegerile pentru Parlamentul European, România va refuza întotdeauna sa-şi joace interesele şi viitorul naţiunii la masa de joc a intereselor meschine ale unora sau altora. (..)Să înţelegem că nu interesează independenţa justiţiei din România? Că nu interesează numirile obiective ale procurorilor şefi? Că nu interesează independenţa judecătorilor? Eu înţeleg din toate aceste acţiuni că se apropie alegerile europarlamentare şi fiecare grup politic european, împreună cu reprezentanţii lor din ţara noastră, îşi creează şi pun pe piaţă 'artileria politică'. Suntem deschişi cooperării strânse şi deschise cu forurile UE, însă cerem tratament egal cu celelalte state membre", a scris Eugen Teodorovici pe Facebook.

"Ştirea privind Raportul MCV a fost suficientă pentru ca, politrucii epocii în care trăim, să considere mai utilă promovarea propriilor interese meschine, decât să apere interesul acestei ţări. E drept, nu pot avea pretenţia ca nişte aşa-zis politicieni sau analişti politici, care şi-au dovedit incapacitatea de a înţelege măcar mecanismele elementare de funcţionare a instituţiilor europene, să poată depăşi nivelul jocului şi al certurilor la groapa de nisip din copilărie. În loc să facem front comun în faţa atacurilor din ce în ce mai dese şi mai concertate asupra României, aşa cum au făcut-o înaintaşii noştri, se găsesc, din nefericire, destui care să susţină şi chiar să promoveze aceste evaluări referitoare la sistemul juridic din România, uitând că, sub umbrela MCV, s-au produs cele mai grave abuzuri judiciare determinate de amestecul nepermis al serviciilor de informaţii în actul de justiţie", susţine Eugen Teodorovici.



El solicită, în context, un tratament egal pentru România subliniind, totodată, că promovează valorile europene.



"Am spus-o ori de câte ori am avut ocazia şi o voi spune şi acum, clar şi răspicat: apreciez şi promovez valorile europene, dar doresc un tratament egal pentru poporul român şi pentru România. Mă trece un fior când ascult imnul Uniunii Europene, dar, atunci când este intonat imnul de stat al României, simt mândria de a aparţine poporului care l-a dat lumii pe Eminescu, pe Brâncuşi, pe Mircea Eliade, pe Eugen Ionescu, pe George Enescu, pe Traian Vuia sau pe oricare dintre aceia care şi-au pus amprenta asupra culturii şi civilizaţiei europene şi universale", mai scrie ministrul Finanţelor.