Eugen Tomac: Să avem curajul de a clădi o Românie reîntregită într-o Europă unită

Deputatul PMP Eugen Tomac a pledat marţi, în şedinţa solemnă a Parlamentului, pentru construirea unei Românii reîntregite într-o Europă unită.

"Vă rog, în numele generaţiei din care fac parte, să nu mai pierdem ocazii pe care istoria ni le scoate în cale şi să avem curajul de clădi o Românie reîntregită într-o Europă unită. Da. Locul Republicii Moldova este în Europa, iar noi nu îi putem duce singuri pe această cale. Avem nevoie de parteneri şi sunt convins, domnul ministru de Externe, că avem o diplomaţie eficientă. Şi mai avem ceva: avem instrumente date de dreptul internaţional public şi aici, în această sală, putem decide atunci când şi Parlamentul de la Chişinău va fi pregătit să dea o decizie în acest sens. Avem un precedent: RDG adusă în UE de RFG. Dar mai avem nevoie şi de voinţă politică. Să fie aceasta revanşa noastră pentru toţi anii în care am uitat de românii de dincolo de Prut şi am plecat capul în loc să ne întărim vocea. Orice ideal se împlineşte prin pasiune şi curaj, nu prin hârtii, scuze şi resemnări. Să fie acesta idealul nostru, să oferim şansa românilor să se pronunţe în mod liber pentru un viitor comun, într-o ţară reîntregită", a afirmat Tomac, în şedinţa dedicată împlinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România, potrivit agerpres.ro El a amintit că s-a născut în Basarabia şi a crescut într-o curte la doar câţiva kilometri "de sârma ghimpată instalată între 'noi' şi 'noi', pusă de doi criminali"."Sunt unul dintre tinerii României care a avut curajul să îşi asume identitatea românească atunci când nimeni nu îndrăznea să o facă pentru că în veacul trecut, în URSS, cuvântul român era interzis", a punctat Tomac.Deputatul PMP a menţionat că, "după 1990, am ratat o oportunitate de reîntregire, dar nu avem dreptul să mai ratăm în viitorul apropiat, pentru că destinul Republicii Moldova este să fie împreună cu România"."Avem obligaţia să facem mai mult pentru a fi cât mai bine cunoscută România printre cetăţenii Republicii Moldova. Fac aici un apel către colegii din grupul minorităţilor naţionale: dragi colegi, mergeţi cât de des puteţi în Republica Moldova şi vorbiţi-le despre viaţa minorităţilor din România, pentru că propaganda sovietică a semănat multă ură printre minorităţile Republicii Moldova. Minoritatea rusă de peste Prut trebuie să ştie că niciun rus din România nu se simte discriminat în ţara noastră şi că Unirea nu înseamnă decât standarde moderne de păstrare a specificului fiecăruia dintre noi", a subliniat Eugen Tomac.Pe de altă parte, el a menţionat că, în ultimii ani, imaginea României în Republica Moldova s-a schimbat mult, pentru că "propaganda anti-românească a eşuat" şi aproape un milion de cetăţeni de peste Prut deţin şi cetăţenia română."Republica Moldova a devenit astăzi mult mai cunoscută şi mai înţeleasă de către noi toţi, iar obiectivul trasat de preşedintele Traian Băsescu în 2013 trebuie să ne mobilizeze pe toţi pentru unirea Republicii Moldova cu România. Nu o facem pentru a mulţumi un stat sau altul, o facem pentru a oferi generaţiilor viitoare o ţară unită şi sigură în faţa oricăror ameninţări. Am fost despărţiţi fără voia noastră şi avem obligaţia să corectăm această nedreptate", a declarat Eugen Tomac.