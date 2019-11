Tudorel Toader trebuie să dea explicații: europarlamentar PSD a zis că MCV nu se ridică pentru că Ministerul Justiției a dezinformat Comisia Europeană

Europarlamentarul PSD Cristian Terhes a transmis vineri că exista „erori grosolane” in rapoartele GRECO, ale Comisiei de la Venetia si ale Comisiei Europene din anii 2018 si 2019 cu privirea la situatia justitiei din Romania si ca cele trei organisme i-au spus ca respectivele informatii au fost transmise de Ministerul Justitiei. In vremea respectiva, ministru al Justitiei era Tudorel Toader. Terhes spune ca trebuie lamurit daca Toader a stiut de „dezinformari”. Potrivit europarlamentarilor, Romaniei nu i se ridica MCV-ul din cauza acelor informatii.

„Vad ca doua asociatii de magistrati ii cer lui Iohannis, Orban si Predoiu "masuri rapide" pentru a "repune" legile justitiei in acord cu "statul de drept", citand in acest sens rapoartele Comisiei de la Venetia, GRECO si MCV. Cel putin una dintre aceste asociatii a mintit si dezinformat aceste foruri internationale, punandu-le intr-o situatie foarte delicata, pentru ca si-au asumat in aceste rapoarte pozitii contrare adevarului, compromitandu-le reputatia. In cazul Comisiei de la Venetia, cel putin, aceasta si-a corectat unele pozitii din raportul preliminar in raportul final pe legile justitiei si in urma unei corespondente pe care am avut-o cu ea anul trecut, cand eram in SUA. Saptamana viitoare am sa va dau mostre de asemenea minciuni si dezinformari.

Din discutiile pe care le-am avut, mai ales de cand sunt europarlamentar, cu GRECO, Comisia de la Venetia si Comisia Europeana, in care le-am punctat erori grosolane din rapoartele pe Romania, scuza lor a fost ca respectivele informatii eronate le-au primit de la Ministerul Justitiei din Romania. Cu privire la aceste dezinformari Ministerul Justitiei va trebui sa raspunda public.

A venit timpul sa se faca lumina si sa vada toti romanii cum sunt mintite si dezinformate aceste institutii internationale de grupuri de interese din Romania care, sub pretextul apararii statului de drept, de fapt submineaza democratia si statul de drept din Romania in vederea mentinerii controlului asupra justitiei”, a scris Terhes pe Facebook.

Intrebat de STIRIPESURSE.RO daca Tudorel Toader a stiut, europarlamentarul PSD a raspuns: `Actualul ministru al justitiei Catalin Predoiu va trebui sa clarifice aceasta problema. Saptamana viitoare ii voi cere sa prezinte public ce s-a comunicat de la Ministerul Justitie la Comisia Europeana. Datorita acestor dezinformari Romaniei nu i se ridica MCV-ul, in timp ce Bulgariei i se ridica'.