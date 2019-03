Europarlamentul Claudia Țapardel: 'Preşedintele Iohannis e toxic, nu a făcut nimic bun pentru România'

Fiecare ieşire a preşedintelui Klaus Iohannis în mass-media este o dovadă că România nu are cu adevărat un şef al statului, care să fie echilibrat şi să înţeleagă cum funcţionează economia. Din păcate, România are la Palatul Cotroceni un preşedinte care nu a făcut nimic bun pentru ţară timp de 5 ani şi care acum are tupeul de a se prezenta în faţa electoratului pentru a cere un nou mandat.

„Klaus Iohannis a dovedit şi astăzi că este un preşedinte toxic pentru România, un preşedinte care a reuşit performanţa negativă de a dezbina, în loc să unească, de a produce panică, în loc să producă echilibru în societate. Ce a rezolvat Klaus Iohannis blocând pentru câteva săptămâni intrarea în vigoare a legii Bugetului de stat? Absolut nimic! Nu a făcut decât să întârzie punerea în aplicare a unor măsuri benefice pentru români. Şi după ce a întârziat aplicarea măsurilor, preşedintele Iohannis dă dovadă de foarte mult cinism acuzând PSD că este vinovat de întârzierea progresului României. Singurul care a făcut tot ce a putut în ultimii ani pentru a întârzia progresul acestei ţări este chiar Klaus Iohannis!”, a declarat europarlamentarul social-democrat, Claudia Ţapardel.

Preşedintele României este cel care trăiește de-a dreptul într-o lume paralelă. Nu înţelege nimic din ceea ce se întâmplă în România, singura sa misiune fiind aceea de a pune beţe în roate actualei guvernări.

„PSD este singurul partid care a mărit pensiile şi salariile românilor. În schimb, preşedintele Klaus Iohannis este reprezentantul camarilei care a tăiat salariile şi a vrut să taie şi pensiile. De asemenea, PSD este partidul care, imediat ce a ajuns la guvernare, a redeschis spitalele închis în mod aberant de Guvernul Boc. PNL, dominat în prezent de lideri ai fostului PDL – partidul care va intra în istorie prin tăierile de salarii şi închiderea spitalelor, îl susţine pe Iohannis pentru un nou mandat la Palatul Cotroceni. Trebuie să ai foarte mult tupeu să faci declaraţii despre nivelul de trai al românilor câtă vreme tu eşti reprezentantul celor care au tăiat veniturile oamenilor. Dar aici nu mai este vorba despre tupeu, ci despre cinism şi disperare.

Klaus Iohannis este disperat că pierde teren în fiecare zi şi se agaţă de ultima speranţă, reprezentată de nivelul de trai al românilor. Uită însă un amănunt extrem de important: actuala coaliţie de guvernare este singura care se preocupă de viaţa românilor, iar acest lucru se va dovedi şi la viitoarele alegeri”, a precizat Claudia Ţapardel.