Există libertate de exprimare în SUA? Polițiștii americani au înăbușit demonstrațiile studențești pro-Palestina într-un mod șocant de brutal

În timp ce Joe Biden a apărat dreptul la liberă exprimare al studenților, dar i-a avertizat că "disidența nu trebuie să ducă niciodată la dezordine", universitățile din întreaga țară au adus forțele de ordine în campus pentru a aresta zeci sau chiar sute de protestatari și pentru a le evacua taberele.

Însă nivelul de forță cu care unele dintre aceste forțe de ordine au răspuns la proteste, care în majoritatea covârșitoare a cazurilor au fost pașnice, i-a șocat pe unii observatori - și chiar pe unele dintre persoanele arestate.

"Este un nivel de reprimare a campusurilor din Statele Unite pe care nu l-am văzut în viața mea", a declarat Annelise Orleck, o istorică a muncii în vârstă de 65 de ani din Dartmouth, care a fost arestată miercuri în timp ce încerca să-și protejeze studenții de rândurile de polițiști antirevoltă puternic înarmați.

Orleck, fostă șefă a departamentului de studii evreiești de la Dartmouth, a fost prinsă de poliție, aruncată la pământ și apoi târâtă pe iarbă după ce a cerut ca un polițist să-i dea înapoi telefonul, pe care îl folosea pentru a înregistra arestările. O înregistrare video a incidentului, în care se vede cum ofițerii o bruschează pe femeia în vârstă cu părul alb, a devenit virală.

Pentru Orleck, care preda un curs de politică americană despre mișcarea pentru drepturile civile cu câteva ore înainte de a deveni una dintre cele 90 de persoane arestate la Dartmouth, gradul de violență care a însoțit arestările din campus a fost șocant. "Ei trimit un mesaj studenților americani", a spus ea.

Când Orleck a fost adusă într-o dubă după arestarea sa, a spus ea, a constatat că printre celelalte persoane arestate alături de ea se aflau o profesoară de clasa a doua, o educatoare preșcolară și doi studenți jurnaliști de la Dartmouth, ambii cu legitimațiile de presă afișate în mod clar."Erau pur și simplu stupefiați", a spus ea.

În timp ce departamentul de poliție din New York a arestat marți 109 protestatari la Universitatea Columbia, ofițerii "au împins protestatarii la pământ și i-au lovit cu baricade", a relatat Columbia Spectator.

Înregistrările camerelor de supraveghere corporală au arătat cum polițiștii au folosit grenade paralizante împotriva protestatarilor, iar înregistrările video au arătat, de asemenea, cum un ofițer a aruncat un protestatar pe scările din fața unei clădiri din campus, a relatat ziarul studențesc.

Un ofițer de poliție a tras un foc de armă în timp ce poliția evacua o clădire a campusului, despre care departamentul a declarat ulterior că a fost o descărcare accidentală.

La Colegiul Emerson din Boston, unde 118 persoane au fost arestate la 25 aprilie, studenții jurnaliști de la Berkeley Beacon "au văzut mai mulți polițiști care se 'îngrămădeau' pe corpul unei singure persoane, precum și sânge pe jos".

La Cal Poly Humboldt, polițiștii au fost văzuți în timp ce loveau cu bastoanele în grupuri de demonstranți. La Universitatea din California, Los Angeles, studenții protestatari au declarat că mai multe persoane au fost lovite cu gloanțe de cauciuc în timpul unei operațiuni haotice a forțelor de ordine care a durat toată noaptea pentru a evacua o tabără de corturi din mijlocul campusului.

Los Angeles Times a confirmat că "cel puțin un ofițer este văzut pe înregistrare video trăgând cu gloanțe de cauciuc în mulțime", iar mai târziu a documentat un ofițer care a împușcat un protestatar din prima linie "direct în piept cu un glonț "mai puțin letal"".Se pare că împușcătura respectivă a avut loc în timp ce ofițerii au devenit frustrați de unii protestatari care aruncau cu sticle de apă și bucăți de lemn în ei, în ciuda apelurilor altor protestatari care le cereau să se oprească, a relatat Los Angeles Times.

Orleck, istoricul de la Dartmouth, nu este singurul profesor care a devenit viral pentru că a fost arestat violent alături de studenții săi. Mai mulți profesori de la Universitatea Emory au fost, de asemenea, arestați, inclusiv o profesoară de limba engleză, Noëlle McAfee, care a declarat pentru un post de știri local că a fost arestată după ce a văzut ofițerii aruncând la pământ un tânăr protestatar, pe care au început "să-l lovească și să-l rostogolească, să-l lovească și să-l lovească", iar ea le-a spus ofițerilor să se oprească.

