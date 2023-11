Există perspectiva reală ca Kievul să piardă războiul sau și mai rău pacea în fața Rusiei (The Telegraph)

Există perspectiva reală ca Kievul să piardă războiul sau și mai rău pacea în fața Rusiei, ceea ce ar aduce asupra Europei un nor negru cum n-am mai văzut din 1939, scrie „The Telegraph“.

Forțele lui Volodimir Zelenski au nevoie disperată de gloanțe, obuze, tancuri – și avioane. Occidentul îi ignoră cererile, scrie, în The Telegraph, colonelul britanic în rezervă Hamish Stephen de Bretton-Gordon, expert în arme chimice și a fost director al SecureBio Limited.

Cu toate acestea, președintele Zelenski începe în mod clar să devină exasperat, deoarece Occidentul este distras de crizele din alte părți. După 20 de luni de război continuu, recentele demiteri ale generalilor și oficialilor de Securitate arată o profundă frustrare față de starea războiului a liderului de la Kiev.

Rezervele de arme și muniție occidentale seacă și, aparent, sunt deviate către estul Mediteranei. Alegerile din SUA și Marea Britanie de anul viitor s-ar putea dovedi fatale pentru fluxul continuu de armament, continua autorul.

Rusia se îndreaptă spre o poziție de „război total”, iar cheltuielile militare ale sale ar putea depăși cu ușurință 10% din PIB în acest an. Kremlinul este dispus să-și arunce tinerii în mașina de tocat carne din Donbas, în timp ce soldații ucraineni de pe front au o vârstă medie de peste 40 de ani. Și, desigur, Putin nu riscă să piardă „alegerile” anul viitor. Acest angajament total ar putea înclina balanța - și Zelenski știe asta.

Rusia, departe de a fi învinsă

Semnalul de alarmă al generalului Valeri Zalujnîi, comandantul șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, este o evaluare foarte sinceră și realistă a stării actuale a războiului. Este, de asemenea, un avertisment pentru Occident că Rusia este departe de a fi învinsă.

A sugera că lucrurile au ajuns într-un impas nu înseamnă a admite înfrângerea, dar există câteva mesaje subtile în eseul generalului – atât pentru ruși , cât și pentru susținătorii Ucrainei.

Nimeni nu a crezut că în secolul 21 numărul de soldați va fi la fel de important ca la începutul secolului 20. Rusia a pierdut peste 300.000 de militari în cele 20 de luni ale acestui război. Cu toate acestea, președintele Putin este ferit de consecințele politice ale acestei distrugeri angro a viitorului Rusiei.

Războiul de poziție le permite rușilor să continue să arunce în tranșee soldați abia antrenați, care trebuie doar să țină și să tragă cu o armă. Ucraina, pe de altă parte, nu are zone sigure de antrenament pentru recruții săi și cred că generalul „strigă” politicos la Occident să facă munca grea în această zonă, subliniază fostul colonel britanic.

Cererea constantă a lui Zelenski a fost pentru noi arme pentru a schimba cursul frontului. „În 1917, în tranșeele primului război mondial, tancul a fost cel care a arătat calea. La acea vreme, prea multe nu și-au arătat potențialul, deoarece au fost folosite fragmentar și nu făceau parte dintr-o abordare cuprinzătoare și combinată a armelor. Cu toate acestea, în calitate de fost comandant de tancuri, consider că acțiunea tancurilor la Cambrai din 20 noiembrie 1917 nu este diferită de acțiunea tancurilor din 2023 în Donbas. Se va rupe impasul dacă ne îndeplinim angajamentele pentru care strigă Zelenski – mai ales dacă oferim și piesa lipsă, avioanele de luptă modern“, scrie Bretton-Gordon.

Importanța Ucrainei pentru Europa

În ciuda ororilor expuse în Gaza, războiul împotriva Ucrainei are o semnificație mult mai mare pentru securitatea și prosperitatea viitoare a Marii Britanii și a Europei.

Occidentul, „distras” acum de conflictul din Gaza, e „pe punctul de smulge înfrângerea din fălcile victoriei în Ucraina. Fluxurile occidentale de armament și muniție încep să sece și aparent sunt redirecționate spre estul Mediteranei” , subliniază autorul în „The Telegraph“.

Or, „grupările teroriste din Orientul Mijlociu ne amenință cu atentate. Dar ele sunt limitate și nu au capacitatea de a se transforma în acel gen de subjugare tiranică pe care Putin și-ar dori atât de mult s-o încerce în Ucraina. Nu au nici capacitatea de a trimite focoase nucleare letale să brăzdeze cerul. Există perspectiva reală ca Ucraina să piardă, ceea ce ar aduce asupra Europei un nor negru cum n-am mai văzut din 1939”, avertizează expertul britanic.