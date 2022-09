Exit poll: Victorie clară a coaliţiei de dreapta a Giorgiei Meloni la alegerile legislative din Italia

Coaliţia de dreapta condusă de Fratelli d’Italia, partidul Giorgiei Meloni, a câştigat alegerile legislative din Italia, conform unui exit poll Consorzio Opinio Italia pentru Rai, relatează The Guardian.

Coaliţia de dreapta ar fi obţinut între 41 şi 45 la sută din voturi, iar alianţa de stânga a obţinuut 25-29 la sută, ceea ce înseamnă că dreapta va aaveaa majoritate în Camera Deputaţilor şi în Senat.

Conform estimărilor, dreapta ar urma să aibă între 227 şi 257 de locuri în Camera Deputaţilor şi între 111 şi 131 de locuri în Senat.

The Guardian notează că aceste cifre indică o victorie răsunătoare a coaliţiei din care fac parte Fratelli d’Italia, Forza Italia şi Lega.

Dacă rezultatul se va confirma, Giorgia Meloni va deveni premierul Italiei: ea va fi prima femeie în frunteaa guvernului şi guvernul va fi cel mai de dreapta de după al doilea Război Mondial.

Acesta este un adevărat cutremur în Italia, o ţară fondatoare a Europei comunitare şi a treia economie a zonei euro, dar şi în Uniunea Europeană (UE), care ar urma să aibă de a face cu această ideologă apropiată premierului suveranist ungar Viktor Orban.

