Expansiunea tulbure a TikTok în Marea Britanie. De ce este un exod al angajaţilor

O ciocnire culturală între proprietarii chinezi ai TikTok şi unii dintre angajaţii săi din Londra a declanşat un exod al personalului şi plângeri cu privire la un comportament corporatist agresiv care contravine practicilor de lucru tipice din Marea Britanie.

Conflictul s-a concentrat pe iniţiativa de comerţ electronic a companiei de socializare, TikTok Shop, care a fost lansată în Marea Britanie în octombrie, conform Financial Times, citat de ZF.

Joshua Ma, un director executiv la ByteDance din China, proprietarul aplicaţiei video virale şi şeful departamentului de comerţ electronic al TikTok Europe, a indignat angajaţii din Londra la o cină din acest an când a spus că, în calitate de “capitalist”, “nu crede” că firmele ar trebui să ofere concediu de maternitate.

Episodul este emblematic pentru o dispută mai amplă în cadrul diviziei de comerţ electronic. Cel puţin 20 de membri ai echipei de comerţ electronic din Londra, aproximativ jumătate din tot personalul iniţial au plecat de la lansarea TikTok Shop, în timp ce alţii spun că sunt pe punctul de a demisiona. Doi angajaţi au primit deconturi din cauza condiţiilor de muncă.

“Sunt oameni care pleacă în fiecare săptămână, este ca un joc, în fiecare luni întrebăm cine a fost concediat, cine a demisionat”, a declarat un angajat actual.

Vizita lui Ma a fost pentru a verifica lansarea TikTok Shop pe prima sa piaţă din afara Asiei. Funcţia este un efort de a aduce cumpărături în stilul QVC pentru utilizatorii britanici. Mărcile şi influencerii transmit în direct pe aplicaţia de socializare şi vând produse prin intermediul unui coş portocaliu care poate fi apăsat pe ecran.

Miercuri, TikTok a trimis un e-mail personalului în care a anunţat că Ma “s-a retras” din rolul său în timp ce a efectuat o investigaţie oficială cu privire la acest comentariu şi la alte afirmaţii aduse companiei de Financial Times. FT a vorbit cu 10 foşti şi actuali membri ai departamentului de comerţ electronic din Londra, care au vorbit sub rezerva anonimatului. Compania a declarat că are o politică clară privind concediul de maternitate în Marea Britanie, inclusiv 30 de săptămâni de concediu plătit.

ByteDance a strâns 5 miliarde de dolari în decembrie 2020, la o evaluare de 180 de miliarde de dolari, iar veniturile au crescut cu 111% anul trecut, ajungând la 34 de miliarde de dolari, potrivit unor persoane familiare cu acest subiect.

Aceasta încearcă să justifice această evaluare prin extinderea ofertei sale de comerţ electronic, folosind un model care s-a dovedit profitabil pentru Douyin, aplicaţia soră a TikTok în China. Rivalii YouTube şi Instagram dezvoltă caracteristici similare în Europa, în timp ce creşterea rapidă şi popularitatea TikTok în rândul utilizatorilor mai tineri a fost citată recent de Meta, compania mamă a Facebook, ca fiind o ameninţare la adresa afacerii sale.

Membrii echipei de comerţ electronic din Londra au declarat că se aşteptau să lucreze frecvent mai mult de 12 ore pe zi, începând devreme pentru a acomoda convorbirile cu China şi terminând târziu, deoarece livestream-urile aveau mai mult succes seara, cu “rapoarte de feedback” care trebuiau depuse imediat după aceea.

Imagini cu angajaţi care lucrează până la primele ore ale dimineţii au fost celebrate în comunicările interne ca exemple de “angajament”, în timp ce o predare de sarcini în care un angajat a declarat că va lucra în timpul concediului a fost împărtăşită ca exemplu de bună practică.

TikTok a precizat că angajaţii trebuie uneori să lucreze la ore flexibile care “se potrivesc cu modelele de utilizare ale clienţilor” şi că îşi propune ca acest lucru să devină “excepţia, mai degrabă decât norma”.

Mai mulţi angajaţi s-au îmbolnăvit de stres, în timp ce unii angajaţi au fost eliminaţi din conturile clienţilor sau au fost retrogradaţi după ce şi-au luat concediu.

“Cultura este cu adevărat toxică. Relaţiile de acolo sunt construite pe frică, nu pe cooperare”, a declarat un fost şef de echipă din Londra. “Nu le pasă de epuizare, deoarece este o companie atât de mare, încât te pot înlocui pur şi simplu. Ei se bazează pe brandul TikTok”.

Ca sursă de venit, TikTok Shop pare să nu aibă succes în Marea Britanie şi funcţionează în pierdere, în timp ce multe livestream-uri generează zero vânzări.

Angajaţii s-au plâns că au de realizat “obiective nerealiste” de până la 400.000 de lire sterline pe lună în vânzări totale din livestream-uri, în condiţiile în care un stream de succes al unui vânzător mediu ar putea genera mai puţin de 5.000 de lire sterline. TikTok încasează un comision de 5%, la care se renunţă adesea pentru a atrage noi mărci pe platformă.

Cei care nu reuşeau să atingă obiectivele sau să răspundă la solicitările de lucru în afara orelor de program au fost identificaţi şi mustraţi pe sistemul de mesagerie internă al companiei, au declarat foştii angajaţi. O fostă membră a echipei de conducere a declarat că această cultură aproape că a împins-o la o criză de nervi.

“TikTok Shop funcţionează în Marea Britanie doar de câteva luni şi investim rapid în extinderea resurselor, a structurilor şi a procesului pentru a susţine o experienţă pozitivă a angajaţilor”, a declarat TikTok. Compania oferă sprijin pentru sănătate şi bunăstare, precum şi formare şi mentorat, a adăugat aceasta.

Strategia TikTok Shop este de a achiziţiona articole direct de la producători cât mai ieftin atât din Marea Britanie, cât şi din China şi de a vinde produse la preţuri reduse.

Printre ofertele populare se numără un “Dyson dupe” de 14 lire sterline, un aparat de coafat care seamănă cu un Dyson Airwrap, care are un preţ recomandat de vânzare de 450 de lire sterline.

Dyson spune că nu susţine “produsele de imitaţie inferioare” şi a încurajat TikTok să joace un rol mai activ în eliminarea “produselor de imitaţie de la vânzare”. TikTok spune că are o echipă care monitorizează produsele contrafăcute şi are orientări stricte privind produsele.

Branduri consacrate, inclusiv Lookfantastic, L'Oréal şi Charlotte Tilbury, au vândut produse prin intermediul TikTok Shop. Mărcile sunt încurajate să ofere vânzări flash şi reduceri mari, pe care TikTok le subvenţionează adesea. Costurile de funcţionare pentru realizarea transmisiunilor live ale influencerilor, cum ar fi spaţiul de studio şi personalul tehnic, sunt, de asemenea, adesea finanţate de TikTok.

“Modelul nu funcţionează pentru că este o piaţă şi un ecosistem diferit în Marea Britanie, dar conducerea nu ascultă şi refuză să facă schimbări”, a declarat un angajat actual. Mărcile europene nu se simţeau confortabil cu nivelul de reducere a produselor lor, au declarat angajaţii care au avut de-a face direct cu mărcile.

TikTok a angajat persoane cu experienţă în comerţul electronic şi de la branduri de lux, inclusiv Harrods, Asos şi Amazon, oferind bonusuri la angajare şi opţiuni de cumpărare de acţiuni.

Angajaţii şi-au folosit contactele pentru a atrage marile branduri pe platformă, dar unii au spus că relaţiile lor profesionale pe termen lung cu aceste companii au fost ruinate de faptul că au fost nevoiţi să negocieze agresiv reducerile şi apoi, uneori, să încheie contractele fără explicaţii. “Mi-am pierdut credibilitatea în faţa comercianţilor”, a declarat un angajat actual.

TikTok a declarat că “învaţă şi îmbunătăţeşte serviciul în mod constant” şi că se ghidează după comunitatea sa, influenceri şi comercianţi.

Se aşteaptă ca influencerii să facă streaming bisăptămânal, primind un comision prestabilit pentru vânzări. Uneori li se plăteşte o taxă fixă, dar aceasta a fost redusă recent pentru unii dintre ei, ceea ce a dus la renunţarea multora la parteneriat.

“Modelul TikTok Shop nu funcţionează în Marea Britanie”, a declarat un fost angajat. “Va funcţiona doar dacă compania este dispusă să asculte despre cum să o facă într-un mod acceptabil din punct de vedere cultural, care să funcţioneze pentru mărcile şi consumatorii britanici”.