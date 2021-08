Experiența pompierilor români în Grecia: 'M-am uitat la flăcările acelea - dansau deasupra noastră'

Cei 10 pompieri de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Horea" al judeţului Mureş, care au luat parte la misiunea de lichidare a incendiilor de pădure din Grecia, au fost întâmpinaţi, luni, cu aplauze la revenirea la Târgu Mureş, aceştia considerând gestul colegilor lor ca fiind o recompensă la fel de preţioasă ca şi iconiţele primite în dar de la măicuţe, după stingerea incendiului izbucnit la mănăstirea Ekklisia Profitis Ilias din zona Vilia, potrivit agerpres.ro.

"A fost ceva ce nu am mai văzut, e o climă ciudată, vânt foarte ciudat care schimbă brusc direcţia şi noi am fost surprinşi la un moment dat, dar ne-am descurcat cu bine. Sperăm că munca noastră nu a fost în zadar, incendiile au fost stinse, iar oamenii pot reveni la casele lor. Au fost multe case arse, au fost multe hectare de teren arse, este o tragedie pentru poporul elen. Am fost direcţionaţi către un sat către care se îndrepta focul. Am fost primul echipaj ajuns acolo şi ne-am apucat să stingem case. Am stins patru case şi am fost redirecţionaţi apoi spre o mănăstire. Am fost primul echipaj ajuns la mănăstire şi am stins incendiul. A fost afectată o singură chilie şi puţin exteriorul mănăstirii, dar nesemnificativ. Măicuţele ne-au recompensat cu nişte iconiţe", a declarat presei plutonier adjutant şef Eugen Tătar.

Pompierul a spus că Poliţia din Grecia s-a mobilizat foarte bine şi a evacuat populaţia din acel sat, ducând oamenii într-o zonă de siguranţă, deoarece focul s-a propagat foarte repede, fiind foarte multe case arse.

Plutonier adjutant şef Sebastian-Florin Mocan, de la Detaşamentul Târgu Mureş, a precizat că la misiunea din Grecia au luat parte două echipaje de la ISU Mureş şi că, deşi situaţia a fost nemaiîntâlnită până atunci, pompierii mureşeni şi toţi pompierii din România şi-au îndeplinit misiunea.

"Ne aşteptam să fie greu, dar nu am crezut că vom întâlni ceea ce am întâlnit acolo. Niciunul dintre noi nu am mai văzut aşa ceva şi, probabil, nu o să mai vedem. A fost greu, dar datorită faptului că a fost adrenalină la maximum, a fost şi frumos. Am dat din noi tot ce a fost mai bun, am dus misiunea la bun sfârşit, toţi am plecat sănătoşi, ne-am întors sănătoşi. Am muncit în două schimburi la fel de mult şi la fel de bine. Erau planificate a fi schimburi de 6 ore, dar, din cauza misiunilor din teren, am ajuns să muncim o zi şi o zi, apoi iar am trecut la 6 ore, am avut şi schimb de noapte şi am supravegheat mănăstirea Ekklisia Profitis Ilias din zona Vilia. Am fost primul echipaj care a ajuns la mănăstire, am pătruns înăuntru, am localizat şi lichidat. După ce am ajuns în Grecia, unul dintre echipaje a fost dislocat din prima zi la localizare-lichidare în urma unui incendiu. Datorită faptului că era la distanţă mare s-a ajuns la concluzia să lucrăm câte o zi. A doua zi, am mers al doilea echipaj la localizare-lichidare pe un versant care a fost ars, după acel versant am văzut fum, apoi flăcări. Atunci toate forţele au fost îndreptate spre acel loc. Când am ajuns, ardea tot, nu prea mai aveai ce să faci decât să încerci să localizezi focul la un drum asfaltat, lat, să nu treacă flăcările drumul. Spuneau colegii că dacă nu va fi oprit incendiul la acel drum, nimic nu îl va mai opri până la Atena", a povestit Sebastian-Florin Mocan.

Incendiul de la mănăstire a fost observat de un ofiţer din Alba Iulia, care coordona echipa, după ce echipajul românesc a fost dirijat către un sat aflat în calea flăcărilor.

"Ne-am întors, apoi am stins incendiul la patru case. Am avut un repaus de vreo 10 minute şi am fost direcţionaţi spre mănăstire. În urma unei recunoaşteri a comandantului nostru, un ofiţer din Alba Iulia, s-a văzut incendiul care începea la mănăstire. Rapid am acţionat şi am lichidat, nu a apucat să ardă mare lucru datorită faptului că am intervenit rapid şi am acţionat cu profesionalism. Am fost la multe incendii, dar aşa ceva nu am mai văzut. Nu ştiu dacă voi mai vedea aşa ceva, au o climă aridă, căldură, vânt din stânga, vânt din dreapta, când venea focul spre noi, când era în altă direcţie, când credeam că am scăpat, imediat era deasupra noastră. M-am uitat la flăcările acelea, era exact ca în cărţi - dansau deasupra noastră", a afirmat plutonier adjutant şef Sebastian-Florin Mocan.

Colegul său, plutonier adjutant şef Nicolae-Ioan Albu, de la Detaşamentul Târnăveni, a remarcat suferinţa oamenilor care au rămas fără case în urma incendiilor devastatoare.

"M-a marcat suferinţa oamenilor care şi-au pierdut locuinţele. Oamenii erau disperaţi, cereau ajutor, a fost lucrul care ne-a marcat pe toţi, vorbeam la telefon cu colegii, nu ne prea întâlneam între schimburi, eram cazaţi în locuri diferite, ne spuneam unii altora ce găsim în maşini, la ce să se aştepte în teren, a fost o experienţă pe care nu am întâlnit-o şi ne bucurăm că am reprezentat ISU Mureş. Gândul nostru a fost să ne întoarcem acasă sănătoşi, să reprezentăm cu bine ţara şi să ne facem bine treaba, să fie mândri de noi, să fim profesionişti aşa cum suntem de obicei. Între momentele dificile pot să remarc oboseala, aveam 3-4 ore de odihnă, după care intrai iar în foc, era un teren foarte accidentat, care te solicita la maximum. A fost o misiune reuşită. Am dat tot ce a fost mai bun din noi pentru a-i ajuta pe cetăţenii eleni, iar colegii greci au colaborat bine cu noi", a precizat Nicolae-Ioan Albu.

Cel mai tânăr component al misiunii române din Grecia este plutonier Alexandru-Andrei Balint de la Secţia Sărmaşu a ISU Mureş, în vârstă de 20 de ani, care are doar opt luni de experienţă ca pompier.

"A fost o experienţă deosebită, e ceva ce poate vezi o dată în viaţă. Sunt recunoscător că am văzut ce am văzut, am ajutat şi am colaborat cu colegii de peste hotare. A fost o experienţă care mi-a adus foarte multe, în sensul că am învăţat foarte multe de la colegii mei de la ISU Mureş cu care am fost în misiune şi de la colegii de peste hotare. A fost o săptămână foarte dificilă din cauza terenului arid care susţinea foarte bine flăcările, din cauza terenului foarte accidentat care făcea pătrunderea la acele focare foarte dificilă. Dar cu ajutorul colegilor şi puţină ambiţie am reuşit cu toţii", a arătat Alexandru-Andrei Balint.

Cei 10 pompieri au fost întâmpinaţi, luni după-amiază, de prim-adjunctul inspectorului şef al ISU Mureş, colonel Cristian-Mihai Buhăianu, care a precizat că fiecare echipaj a fost constituit în baza unor criterii foarte stricte, pentru a putea să se adapteze misiunii din Grecia.

"Am avut două echipaje complete de câte cinci oameni, în acele echipaje, conform cerinţelor IGPR, au făcut parte şi doi paramedici cu experienţă. De asemenea, doi conducători auto pe autospeciale, doi oameni cu experienţă - doi şefi gardă de intervenţie care ştiu să anticipeze anumite riscuri şi pericole şi să coordoneze foarte bine echipajul, iar oamenii să se întoarcă cu bine acasă. Un alt criteriu a fost să avem doi servanţi care să ştie să lucreze cu motofierăstraie cu lanţ şi doi tineri, care să înveţe de la cei cu experienţă şi de la colegii din alte ţări. Au fost mulţi voluntari care au vrut să meargă în această misiune, însă numărul a fost limitat. Întotdeauna, când este vorba de misiuni reale, şi noi avem emoţii. Sunt convins că au reprezentat ISU Mureş cu onoare şi cinste", a declarat colonelul Buhăianu.

Salvatorii mureşeni, alături de alţi pompieri militari din România, au înfruntat temperaturile ridicate şi fumul dens generat de incendiile care au avut loc pe teritoriul Greciei în cadrul unei misiuni care a durat 10 zile.

Cei zece pompieri din cadrul ISU Mureş care au participat la misiunea din Grecia sunt plutonier adjutant şef Sebastian-Florin Mocan, plutonier adjutant şef Eugen Tătar, plutonier Sebastian-Ioan Palcău (toţi de la Detaşamentul Târgu Mureş), plutonier adjutant Horaţiu Balea (Detaşamentul Sighişoara), plutonier adjutant şef Sebastian-Vasile Stan, plutonier adjutant şef Ioan-Cristian Chirteş, plutonier major Marius-Cătălin Boari (Detaşamentul Reghin), plutonier adjutant şef Nicolae-Ioan Albu, plutonier adjutant Teodor-Marius Sandor (Detaşamentul Târnăveni) şi plutonier Alexandru-Andrei Balint (Secţia Sărmaşu).