Explodează 'puroiul' din Justiție! Deputat USR: 'Festivalul imposturilor la Curtea Constituțională. PSD și PNL, aceeași mizerie!'

Bătălia pentru un loc la CCR se anunță cu scântei! Comisia juridică a Camerei Deputaţilor audiază, miercuri, candidaţii propuşi pentru postul de judecător la Curtea Constituţională care va fi eliberat de actualul preşedinte al Curţii, Valer Dorneanu, al cărui mandat se încheie în această vară. PSD l-a propus pentru acest post pe prim-adjunctul procurorului general, Bogdan Licu, în timp ce USR merge cu propunerea Cristi Danileț. În această vară expiră şi mandatele judecătorilor Mona Pivniceru şi Daniel Morar. Mona Pivniceru a fost propusă de Senat, în timp ce Daniel Morar a fost propunerea preşedintelui României. Pentru postul eliberat de Mona Pivniceru, PNL a anunţat că o propune de senatoarea Iulia Scântei, iar USR pe avocatul Péter Eckstein-Kovács. În acest context, deputatul USR Mihai Badea lansează acuzații grave împotriva lui Bogdan Licu și împotriva Iuliei Scântei.

„Festivalul imposturilor la Curtea Constituțională. Când PSD l-a desemnat pe “Giani" Stan judecător constituțional în 2019, am crezut că standardele nu vor putea fi coborâte mai jos de-atât, dar se pare că m-am înșelat “big time”, pentru că PNL tocmai a reușit să distrugă pur și simplu “recordul" precedent cu propunerea anunțată astăzi, de departe cea mai slabă din istoria de 30 de ani a CCR.

Criteriile de eligibilitate din Constituție sunt relativ clare: 1. Studii juridice superioare. O facultate de drept absolvită, de preferință una dintre cele renumite, este condiția minimală și de bun simț. 2. Cel puțin 18 ani de experiență în activitatea juridică sau învățământul juridic superior, adică într-o profesie juridică (ideal judecător, sau măcar procuror ori avocat) și/sau una didactică de profesor universitar de drept. 3. Înaltă competență profesională. Este la libera apreciere, dar se subînțelege că presupune studii doctorale finalizate cu o teză originală, lucrări și articole științifice publicate, o carieră juridică și/sau academică excepțională, premii și distincții, afilieri la organisme de profil etc.

Cu tot respectul, senatoarea Iuliana Scântei nu bifează aproape niciun parametru care s-o recomande pentru ocuparea uneia dintre cele doar 9 poziții din CCR. Nu are doctorat, de fapt nici măcar un masterat în drept, nu a redactat lucrări și articole științifice, nu are o carieră academică, n-a obținut nicio recunoaștere, nu face parte din nicio organizație juridică. A absolvit însă Colegiul Național de Apărare, deci SRI-ul nu l-a ratat, îl trecem la “checked”. Până în 2006 a lucrat la o sucursală Allianz Țiriac Asigurări, după care a avut numai funcții politice, pe care cumva a reușit să le exercite în paralel cu cea de notar public: consilier la guvern, consilier și secretar general la ministerul justiției, senator. Toate astea obținute via PNL n-au nicio treabă cu competența, pentru că acolo nu contează altceva decât servilismul, exact ca la PSD. Și după modelul Valer Dorneanu e transferată din partid direct la CCR, unde teoretic se presupune că trebuie să fie un monument de independență și imparțialitate.

Cat despre propunerea PSD, procurorul Bogdan Licu, acesta a avut doctorat, dar a renunțat la titlu după ce jurnalista Emilia Șercan a descoperit că-l plagiase în teză pe judecătorul Cristian Danileț, propunerea USR pentru funcția de membru al CCR. Ca și cum hoțul prins în flagrant ar pune la loc bunul furat și n-ar suporta nicio consecință, exact așa a procedat și campionul PSD-ului. Dumnealui n-a putut bloca analiza CNATDCU, nefiind prim-ministru ca Nicolae Ciucă.

Apare acum în spațiul public și diploma de licență a campionului PSD-ului. Media generală a anilor de studii 7,08! Iar asta nu la vreo universitate cât de cât decentă, ci la fabrica de diplome Spiru Haret! La examenul de licență, nota 6 la Dreptul civil, nota 5 la Dreptul penal! Și totuși a ajuns procuror, iar acum merge la CCR. S-a făcut expert în Constituție.

Se alege praful de prestigiul unei instituţii care la începuturile sale reunea cele mai luminate minţi juridice ale ţării. Numele unor mari profesori de drept, precum Ioan Deleanu, Viorel Ciobanu, Ion Filipescu, Lucian Mihai, Ioan Muraru şi alţii, oameni care aveau o reputaţie de apărat, vor ajunge pe aceeaşi listă şi vor deveni într-un fel colegi cu mediocri de nivelul acestui Bogdan Licu. PSD și PNL, aceeași mizerie!”, a spus Mihai Badea, pe pagina sa de Facebook.