Exporturile Germaniei spre China au scăzut în ianuarie

Speranţele exportatorilor germani de redresare a comerţului cu China, după ridicarea restricţiilor în decembrie, nu s-au materializat la începutul anului, arată datele publicate marţi de Oficiul federal de statistică (Destatis), transmite Reuters.

Exporturile către China au scăzut cu 7,1% în ianuarie, faţă de perioada similară din 2021, ajungând la 7,4 miliarde de euro.Comparativ, exporturile către Statele Unite au urcat cu 20,8% luna trecută, la 12 miliarde de euro, prima economie mondială menţinându-şi poziţia de cel mai important client pentru bunuri "made in Germany".După trei ani de restricţii stricte în statul asiatic, în care fabricile şi porturile celei de-a doua economii mondiale au fost închise, exportatorii din Germania sperau la un start mai solid în 2023. Deşi bunuri în valoare de aproximativ 298 miliarde de euro au fost tranzacţionate între ele două ţări anul trecut, exporturile de mărfuri germane către China au crescut cu doar 3,1%, la aproximativ 107 miliarde de euro.Pe de altă parte, Germania a importat mărfuri în valoare de 191 miliarde de euro din China, cu o treime mai mult decât în 2021.Per ansamblu, deficitul comercial al Germaniei pe relaţia cu China s-a situat la aproximativ 84 miliarde de euro în 2022, o situaţie pe care ministrul german de Finanţe Christian Lindner a numit-o "o evoluţie periculoasă".Conform datelor Destatis din această lună, în 2022 China a rămas principalul partener comercial al Germaniei, pentru al şaptelea an consecutiv, în pofida avertismentelor politice de la Berlin privind dependenţa excesivă."China este o piaţă importantă de export, dar mult mai puţin importantă decât apare în percepţia publică", a apreciat Max Zenglein, economist şef la Mercator Institute for China Studies (Merics)."Statele Unite sunt mult mai importante pentru exportatorii germani decât China", a adăugat Zenglein.Principala problemă o reprezintă dependenţa Germaniei de materiile prime critice din China, necesare pentru tranziţia către un transport şi o energie mai verde, a afirmat Lukas Menkhoff, director în cadrul German Institute for Economic Research (DIW).Germania importă din China aproximativ două treimi din aşa numitele metale din pământuri rare, folosite la fabricarea bateriilor, semiconductorilor şi magneţilor de la maşinile electrice.