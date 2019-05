Expoziții inedite, muzee de nișă și modalități noi de transport în București la Noaptea Muzeelor 2019

Noaptea Europeană a Muzeelor 2019, care se va desfășura pe 18 mai, va fi marcată în România prin expoziții inedite și muzee de nișă la nivel național, dar și prin prezența unor noi modalități de transport în București potrivit mediafax.

Festivalul, aflat la a 15-a ediție, este parte a proiectului Noaptea Europeană a Muzeelor, un eveniment inițiat de Ministerul Culturii și Comunicării din Franța și patronat de Consiliul Europei, UNESCO și de Consiliul Internațional al Muzeelor. În România, evenimentul este organizat pe plan național, de Rețeaua Națională a Muzeelor din România (RNMR).

Printre instituțiile din București care s-au înscris la Noaptea Muzeelor 2019 se numără Muzeul Național al Țăranului, Muzeul Național de Istorie Naturală "Grigore Antipa", Muzeul Național de Artă al României, Muzeul Național de Geologie, Muzeul "George Enescu", Muzeul Municipiului București, Muzeul Național al Aviației Române, Muzeul Național al Pompierilor, Muzeul de Artă "Vasile Grigore", Muzeul Național Cotroceni, Muzeul Căilor Ferate Române, Muzeul Național de Artă Contemporană, Muzeul de Artă Veche Apuseană "Dumitru Furnică Minovici", Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi, Muzeul Național al Literaturii Române, Muzeul Universității de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" și Muzeul Universității Politehnica. Centrul Cultural Palatele Brâncovenești - Mogoșoaia va participa și el la eveniment.

Spațiile nou intrate în circuitul Nopții Muzeelor 2019 sunt Muzeul de Artă Recentă (MaRe), Muzeul Recordurilor Românești, Muzeul Tablourilor în Mișcare (oferit de Qreator) și Cel mai mic muzeu mobil, organizat de Corul Național de Cameră "Madrigal - Marin Constantin".

Muzeul de Artă Recentă (MaRe) va pune la dispoziția publicului, între orele 19.00 și 03.00, trei expoziții și patru evenimente speciale. Două expoziții temporare vor fi dedicate idealului feminin potretizat de pictori români de la Nicolae Grigorescu până la Ion Grigorescu și lucrărilor realizate de fotograful Thomas Ruff, cunoscut pentru inovația din domeniu. "Diversitate stilistică cu răspundere limitată", expunerea permanentă a instituției, se concentrează pe cei care au creat între 1965 și 1989, după scoaterea artei românești de sub canon stalinist și după Revoluția de la 1989, când s-au schimbat concepțiile despre libertate.

Evenimentele speciale vor folosi realitatea augmentativă pentru a "deschide" lucrări din muzeu, vor prezenta poezii semnate de Leonid Dimov și desene ale lui Florin Pucă și se vor folosi de muzică fie ca experiență - "Scoro plays Muslimgauze", unde Scoro (Bogdan Scoromide) prezintă o selecție de piese ale compozitorului de muzică electronică experimentală Muslimgauze (Bryn Jones) - fie ca modalitate de relaxare - "Sounds" cu DJ’s "Better than Nada" Corvin și Călin No Clue".

Muzeul Recordurilor, care a fost recent deschis, va primi vizitatori între orele 18.00 și 23.00. Amatorii de recoduri vor putea privi cea mai mare colecție de fiare de călcat din lume, care are aproape 35.000 de exponate și a fost omologată oficial de Guiness Book of Records. Cele mai vechi exponate datează de două milenii și sunt originare din China. Expoziția conține numeroase obiecte, atât în formă primitivă, cât și unele care au fost create pentru a crea cute sau pentru a funcționa pe bază de cărbuni.

Muzeul Tablourilor în Mișcare este organizat în spațiul Qreator. Acesta pune la dispoziție un cadru în care, între orele 20.00 și 02.00, o serie de opere românești realizate de pictori precum Ștefan Luchian, Corneliu Baba, Theodor Aman, Octav Băncilă și Nicolae Toniza, vor prinde viață.

Cel mai mic muzeu mobil este o instituție itinerantă, care va fi în fața publicului în Muzeul Național al Țăranului Român, Muzeul Național de Istorie Naturală "Grigore Antipa", Muzeul Național "George Enescu", Muzeul Colecțiilor de Artă, platoul Bibliotecii Centrale Universitare "Carol I" și la Muzeul Municipiului București - Palatul Șuțu.

Alte aspecte culturale inedite care vor fi prezente în București sunt promise de Kaustik București, Teatrul de Revistă "Constantin Tănase" și o expoziție organizată de un partid politic. Kaustik va gădui, între orele 20.00 și 03.00, "Concept H3-Perspective", o serie de instalații personalizate, tehnici noi de fabricare digitală și instrumente computanționale. Teatrul de Revistă "Constantin Tănase" susține, între 21.30 și 00.30, "Istoria Dansului", un program care prezintă, din 30 în 30 de minute, demonstrații și sesiuni de inițiere în tainele dansului. Expunerea non-electorală este deschisă în Bulevardul Aviatorilor Nr. 9 între 18.00 și 24.00 și dorește să îi motiveze pe oameni să voteze la alegerile europarlamentare din 26 mai.

Pe plan național, au fost înscrise peste 100 de muzee și entități culturale diverse, care provin din 36 de județe. Printre noile spații de expunere din țară se numără Memorialul Gherla și Memorialul Rezistenței și Opresiunii din Bihor, Forum-Apulum Alba Iulia, Vadon Cinegetica din Sfântu Gheorghe (Covasna), Muzeul Arcani Gorj, Galeria Alchimia din Iași, Atelierul Geza Vida din Baia-Mare și Biserica Evanghelică din Sibiu.

O altă noutate a Nopții Muzeelor 2019 în București va fi legată de transportarea participanților. Cei care își doresc să acopere harta obiectivelor din Capitală vor putea apela la serviciul BlackCab. O cursă cu mașinile acestuia poate fi rezervată pe site-ul companiei, prin telefon sau prin intermediul aplicațiilor mobile. Clienții care se află la prima vizită sau sunt clienți regulați pot beneficia de reduceri speciale.