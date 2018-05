Fără ruşine: Dorneanu s-a dus să ia lumină de la Putin! CCR învaţă de la Moscova

Nu mă miră faptul că un jurist comunist şi mediocru, propulsat pe filiera Iliescu-Adrian Năstase-Dragnea la conducerea Curții Constituționale, s-a dus în Rusia ca să i se inchine țarului Putin. La fel ca și ministrul Justiției, Tudorel Toader, președintele CCR, Valer Dorneanu, este un zero profesional care a făcut carieră doar pentru că a excelat in servilism.

Ca să fiu mai explicit: dintre numeroșii lachei pe care PSD ii avea la dispoziție, aceștia doi au excelat in slugărnicie, așa că au fost promovați. Dorneanu, crescut sub aripa lui Iliescu, a dovedit acum că este și un rusofil pentru care lumina vine de la Moscova. Așa zisul seminar științific la care a participat recent, la Sankt Petersburg, era de fapt o șușanea ieftină, o excursie plătită de contribuabili pentru vasalii lui Putin din Abhazia (stat nerecunoscut de nimeni, în afară de Federația Rusă), Sudan, Mongolia sau Tadjikistan, plus mai mulți judecători de la Curtea Constituțională a Federației Ruse. Mai clar: lacheul lui Dragnea a făcut schimb de experiență cu lacheii lui Putin.

Oricum, e bine să fim conștienți că Dorneanu nu e singur prin CCR: locul e infestat de politruci pesediști. Marian Enache a fost consilier prezidențial la Cotroceni, in 1993, pe vremea lui Ion Iliescu. Simona Maya Teodoriu a fost secretar de stat la ministerul Justiției, în guvernul Adrian Năstase și în subordinea turnătoarei Rodica Stănoiu. Mona Pivniceru a fost promovată în vârful sistemului judiciar având sprijinul politic al lui Relu Fenechiu și al lui Mihail Vlasov. Ambii au stat la pușcărie. Aceștia sunt oamenii care trebuie să decidă dacă legile emise pe bandă rulantă de către PSD în interesul foștilor, actualilor și viitorilor infractori sunt sau nu constituționale. E clar ce vor face...

Puneți față in față comportamentul juriștilor de casă ai lui Dragnea – Tudorel Toader și Valer Dorneanu – cu protestul exemplar al tinerei generații de magistrați care, săptămâna trecută, a ieșit în stradă pentru a cere să se oprească pesedizarea Justiției. Acest protest ne arată că România nu-i toată – așa cum ar vrea să ne facă Dragnea să credem – o ceată de hoți incompetenți, care stăpânesc peste o turmă blajină, prostită cu pomeni. Sunt mii sau zeci de mii de tineri care au studiat drept la universități de prestigiu, care au acumulat experiență și care ar vrea să ajute România să iasă din marasmul pesedist, inclusiv cu ajutorul unei Justiții aspre, dar corecte. Însă, deocamdată, este evident că statul pesedist nu-i vrea. Dragnea știe că, dacă asemenea magistrați vor ajunge in fruntea sistemului, în câteva săptămâni va ajunge la pușcărie și acolo va fi uitat.

Ce-i de făcut? Sunt două căi. Prima, să desființăm CCR și să lăsăm Înalta Curte de Casație și Justiție să judece și chestiunile legate de constitușionalitatea legilor. Oricum, deja sunt situații in care deciziile CCR și ale ÎCCJ se bat cap in cap. În plus, filtrele legale la numirea în Înalta Curte sunt mult mai dure, spre deosebire de CCR, unde au aterizat tot felul de rebuturi ale diverselor partide. A doua soluție este să se pună bariere dure la numirea in CCR, inclusiv interdicția de a fi fost vreodată membru al vreunui partid, inclusiv PCR.

Cu actuala Curte Constituțională nu e însă nimic de făcut. E o mizerie care trebuie aruncată la tomberonul istoriei și uitată acolo.

