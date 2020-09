FBI lansează un avertisment înaintea alegerilor prezidențiale: 'Există un cocteil exploziv de factori rareori observaţi în istoria Americii'

Extremişti locali ar putea încerca să treacă la fapte, odată cu apropierea alegerilor prezidenţiale americane de la 3 noiembrie, care exacerbează tensiunile deja puternice în urma unor manifestaţii împotriva rasismului şi a unor campanii străine de dezinformare, avertizează Biroul Federal de Investigaţii (FBI) şi Departamentul american al Securităţii Interne (DHS), cu atribuţii în lupta împotriva terorismului, relatează Reuters citată de News.ro.

Avertismentele celor două instanţe au rămas până acum confidenţiale.

Însă Departamentul Securităţii Interne din New Jersey a luat hotărârea neobişnuită de a le face publice, într-un raport difuzat săptămâna trecută pe site.

”Există un cocteil exploziv de factori rareori observaţi în istoria Americii şi, aşa cum a fost deja cazul, acest lucru are loc de decenii, chiar de secole”, avertizează directorul New Jersey Office of Homeland Security and Preparedness (OHSP) Jared Maples, care a publicat avertismentul.

Manifestaţii care au avut loc în ultimele luni, în întreaga ţară, împotriva nedreptărţilor rasiste şi violenţelor poliţiei au fost în mare parte paşnice, însă unele au degenerat în confruntări violente - mai ales între membri ai extremei drepte şi extremei stângi.

În afară de aceste manifestaţii, polarizarea deja puternică a dezbaterii politice a crescut şi mai mult din cauza crizei economice cauzată de pandemia covid-19, care a antrenat milioane de concedieri.

Donald Trump - care se îndoieşte în mod deschis de legitimitatea alegerilor din cauza votului prin corespondenţă - a refuzat săptămâna trecută să se angajeze să cedea puterea în mod paşnic în cazul în care este înfrânt în alegeri, iar acest lucru nu contribuie la o calmare a situaţiei.

Într-o notă de la 17 august, DHS avertiza că extremiştii politici ”s-ar putea mobiliza rapid” pentru a organiza tulburări electorale.

Departamentul Securităţii Interne consideră că ameninţarea provine mai ales de la adepţii supremaţiei albilor şi de la alţi infractori izolaţi care au ”propria ideologie”.