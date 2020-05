Federaţia engleză de rugby avertizează privitor la problemele financiare în cazul anulării meciurilor-test şi a Six Nations 2021

Anularea meciurilor-test internaţionale din luna noiembrie şi a celor din Turneul celor Şase Naţiuni 2021 ar avea un impact catastrofal asupra bugetului Federaţiei engleze de rugby (RFU), a declarat marţi director executiv al organizaţiei, Bill Sweeney, citat de Reuters, notează Agerpres.

''Dacă am ajunge în vara anului viitor cu meciurile din noiembrie 2020 anulate, eventual şi cu cele din Six Nations 2021, bugetul RFU ar fi afectat catastrofal'', a spus Sweeney într-o discuţie cu membrii Comisiei de cultură şi sport din Parlamentul britanic.El a arătat că 85 la sută din veniturile RFU provin din meciurile disputate pe stadionul Twickenham din Londra, fiecare partidă jucată aici aducând bugetului peste 10 milioane lire sterline.Anglia, vicecampioana mondială, ar urma să dispute patru meciuri-test în noiembrie, pe teren propriu, contra Noii Zeelande, Argentinei, Tongăi şi Australiei, dar confruntările sunt sub semnul întrebării din cauza unor posibile restricţii de circulaţie. De asemenea, în Turneul celor Şase Naţiuni 2021, ''trandafirii'' urmau să fie gazde în meciurile cu Scoţia, Italia şi Franţa.Sweeney a arătat că pierderile RFU ar creşte progresiv dacă meciurile din toamnă s-ar juca cu un număr redus de spectatori, în spatele porţilor închise sau dacă s-ar anula.El a mai menţionat că 60% din personalul Federaţiei a fost trimis în şomaj temporar, iar situaţia s-ar putea înrăutăţi dacă s-ar anula eventual şi meciurile din Six Nations 2021, astfel încât RFU ar fi nevoită să ceară sprijin Guvernului britanic.Aşa cum se ştie, ediţia din acest an a Turneului celor Şase Naţiuni a fost întreruptă din cauza pandemiei înaintea ultimei etape, programată la jumătatea lunii martie. Anglia era lider în clasament, cu 13 puncte, urmată de Franţa, 13 puncte, şi Scoţia, 10 puncte.