Fermier român din diaspora, vine cu soluția

Ion Claudiu Ecobici Obogeanu, roman stabilit in diaspora dar care își muncește și pământul de acasa, vine pe facebook cu o propunere inedită către guvernanții de la București. Acesta afirma ca: "Nu știu cu cine se fac consultările privind asigurarea cu alimente in perioada de criza, dar cu micii fermieri români nu pare ca se fac deloc, altfel s-ar trece la contractarea directa de către Statul Român a producției realizate organizat de către micii producători astfel: Romania are nevoie pe parcursul 2020 de x tone de cartof, oferta publica, la preț mediu ponderat cu coeficientul de inflație,online se înscriu doar producătorii, se încheie contractele, se virează un avans de 30% pentru “pornirea producției”... același lucru la ceapa, ardei, alte vegetale; același lucru la carne; lapte și oua,...", acesta mai spune ca "Așa ar trebui făcută treaba intr-o țara condusă cu cap."