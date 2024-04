Filiala PSD Iași a semnat un protocol de colaborare cu CNSLR Frăţia

Preşedintele Partidului Social Democrat Iaşi, Bogdan Cojocaru, a semnat, miercuri, un protocol de colaborare cu Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România - Frăţia Uniunea Judeţeană Iaşi.

Cu această ocazie, liderul social-democraţilor ieşeni a declarat că parteneriatul încheiat se referă la susţinerea şi dezvoltarea unor domenii vitale pentru ieşenii din întregul judeţ, precum sănătate, educaţie, mediu, asistenţă socială, servicii publice."Echipa PSD de la Iaşi se extinde de la zi la zi. Acest nou protocol de colaborare este rezultatul muncii echipei social-democrate din ultimii doi ani în care, alături de guvernul condus de premierul Marcel Ciolacu, am reuşit să contribuim la promovarea unor politici corecte şi concrete pentru oameni. Am încredere că şi în viitor vom reuşi să dezvoltăm domenii de activitate care nu au reprezentat o prioritate pentru actualii decidenţi politici şi administrativi locali", a afirmat, în cadrul unei conferinţe de presă, Bogdan Cojocaru, candidatul PSD la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Iaşi.Preşedintele CNSLR - Frăţia Uniunea Judeţeană Iaşi, Iulian Cozianu, a subliniat că prin acest parteneriat sindicaliştii vor să le fie rezolvate problemele şi inechităţile sociale."Reprezentanţii CNSLR - Frăţia am căzut de acord să încheiem acest protocol motivaţi fiind de posibilitatea ca problemele membrilor de sindicat să fie reprezentate şi auzite la nivel de administraţie locală, dar şi la nivel de administraţie guvernamentală. Ne-am lovit în ultimul an şi jumătate de o serie de probleme atât în sănătate, asistenţă socială, cât şi în învăţământ, am avut parte de parteneriate corecte cu reprezentanţii autorităţilor centrale", a declarat Iulian Cozianu.El a menţionat că din CNSLR - Frăţia Uniunea Judeţeană Iaşi fac parte sindicatele Sanitas Iaşi, Asistenţă şi Protecţie Socială şi Protecţia Copilului Iaşi, Spiru Haret Iaşi, Liber CTP Iaşi, ApaVital Iaşi, Finanţe Publice Iaşi, Gaze Iaşi, Autotest Iaşi, totalizând aproximativ 10.000 de membri.Prezent la conferinţa de presă, preşedintele organizaţiei municipale PSD Iaşi, Bogdan Balanişcu, candidat la funcţia de primar, a declarat că formaţiunea politică pe care o reprezintă a avut în permanenţă "un dialog şi deschiderea şi susţinerea pentru diferitele sectoare de activitate din societatea ieşeană, inclusiv a celor care vin din mediul sindical"."Dat fiind că în studenţie am fost legat de acest sector, înţeleg că vocea sindicatelor trebuie să fie auzită şi să aibă o structură de care să fie reprezentată. Totodată, cred că este responsabilitatea noastră, a celor care ne-am implicat în politică, să avem acest tip de dialog şi de colaborare, de aceea îi mulţumesc lui Iulian Cozianu pentru încrederea pe care ne-o arată şi îl asigur că vom forma un parteneriat", a spus Bogdan Balanişcu.