Filmările la primul sezon din serialul 'House of the Dragon' s-au încheiat, anunță scriitorul George R.R. Martin

Scriitorul George R.R. Martin, autorul „A Song of Ice and Fire”, a dezvăluit pe site-ul său Not a Blog că filmările la primul sezon al serialului derivat din „Game of Thrones” s-au încheiat duminică.

„Veşti bune de la Londra: mi se confirmă că filmările la primul sezon din „House of the Dragon” s-au terminat. Da, cele 10 episoade. Am văzut câteva secvenţe încă nemontate. Mi se pare minunat!”, a scris George R.R. Martin, conform news.ro.

Deşi bucuros de această veste, scriitorul a mărturisit că mai este mult de lucru la acest prim sezon.

„Efectele speciale, colorizarea, muzica, toată munca de post-producţie urmează. Dar scenariul, punerea în scenă, distribuţia, totul este formidabil. Sper că asta o să vă placă la fel de mult ca mie”, a detaliat el.

Intriga din „House of the Dragon” are loc cu câteva sute de ani înainte de cea din seria originală „Game of Thrones”. Ea spune povestea casei Targaryen, condusă de regele Viserys, jucat de Paddy Considine. Serialul va fi dezvoltat de Miguel Sapochnik şi Ryan Condal.

Cele zece episoade ale primului sezon urmează să fie difuzate de HBO anul acesta.

Ca şi „Game of Thrones”, „House of the Dragon” este inspirat de opera lui George R.R. Martin. Scenariul este după romanul „Fire & Blood”.