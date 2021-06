Filmul The Conjuring: The Devil Made Me Do It, debut pe primul loc în box ofice-ul nord-american

Filmul horror „The Conjuring: The Devil Made Me Do It”, cu Vera Farmiga şi Patrick Wilson în rolurile principale, a debutat pe primul loc în box ofice-ul nord-american.

Al şaptelea lungmetraj din universul „Conjuring”, care are la bază dosarele reale ale lui Ed şi Lorraine Warren, a fost regizat de Michael Chaves (cunoscut pentru „The Curse of La Llorona”).

Filmul dezvăluie o poveste care îi şochează chiar şi pe experimentaţii investigatori din viaţa reală Ed şi Lorraine Warren. Unul dintre cazurile senzaţionale din dosarele lor începe cu lupta pentru sufletul unui băiat şi îi duce dincolo de tot ce văzuseră până atunci, pentru a marca primul caz din istoria Americii în care un suspect de crimă invocă posesia demonică drept strategie de apărare.

În primul weekend pe marile ecrane nord-americane, filmul a generat încasări de 24 de milioane de dolari, potrivit boxofficemojo.com.

„A Quiet Place Part II”, thriller post-apocaliptic semnat de John Krasinski, a coborât pe locul secund în clasament, după ce a generat încasări de 19,5 milioane de dolari în al doilea weekend de la debut.

În continuarea filmului din 2018, actorii Emily Blunt, Millicent Simmonds şi Noah Jupe şi-au reluat rolurile. Ei formează o familie nevoită să trăiască în tăcere, de teama unor creaturi care reacţionează la zgomot. Forţaţi să se aventureze în necunoscut, membrii familiei realizează că aceste creaturi care vânează după sunet nu reprezintă singurele ameninţări ascunse în jurul lor.

Locul al treilea în box office-ul nord-american de weekend a fost ocupat de „Cruella”, cu Emma Stone în rol principal, cu încasări de 11,2 milioane de dolari în al doilea weekend de la lansare.

Acţiunea filmului este plasată în anii 1970 şi este concentrată pe viaţa personajului Cruella de Vil dinainte de a teroriza căţeii din Londra, aşa cum a fost prezentată în filmul animat din 1961. Din distribuţie fac parte Emma Thompson, Mark Strong, Paul Walter Hauser, Emily Beecham, Jamie Demetriou, Joel Fry şi Kirby Howell-Baptiste.

Animaţia „Spirit Untamed” a debutat pe locul al patrulea, cu încasări de 6,2 milioane de dolari. Filmul spune povestea unei fete a cărei viaţă se schimbă complet după ce se mută într-un mic oraş de graniţă, unde se împrieteneşte cu un cal sălbatic numit Spirit.

Un alt lungmetraj de animaţie, „Raya and the Last Dragon”, s-a clasat pe locul al cincilea, în coborâre două poziţii, după ce, în al 14-lea weekend, a generat încasări de 1,3 milioane de dolari. Animaţia Disney realizată pe computer are în centru o luptătoare hotărâtă să găsească ultimul dragon de pe tărâmul Kumandra, un Pământ reimaginat, populat de o civilizaţie străveche.

Top 10 al box office-ului nord-american este completat de „Wrath of Man”, „Spiral”, „Godzilla vs. Kong”, „Demon Slayer: Mugen Train” şi „Dream Horse”.