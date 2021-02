Florin Cîțu acuză o 'rezistență enormă' la reforma ANAF: Sunt oameni care pierd miliarde si vor face tot ce pot să se opună / VIDEO

Premierul Florin Cîțu a declarat joi la Digi24 că este o „rezistență enormă” în digitalizarea ANAF pentru că transparența duce la eliminarea evaziunii fiscale și oamenii care pierd „miliarde” fac tot ce pot să pună bețe în roate.

„Eu vreau sa pastrez acest nivel al taxelor dar sa colectam mai bine. De ce colecteaza altii mai bine, pentru ca altii au investit in tehnologie. Este greu sa introducem transformarea digitala a ANAF pentru ca exista o rezista enorma in sistem, asta inseamna transparenta, eliminarea evaziunii fiscale, sunt oameni care pierd milioane, miliarde chiar, si acesti oamnei vor face tot ce pot sa se opuna. Dar suntem pe un drum de la care nu ne va intoarce nimeni. De anul asta vom incepe, chiar azi am vorbit cu ministrul Finantelor legat de transformarea digitala a ANAF.

Anul acesta gradul de colectare va fi mai mare decat anul trecut, estimat la 33% din PIB fata de sub 30% anul trecut. Dar anul asta trebuie sa terminam cu conectarea caselor de marcat la ANAF si sa incepem pilot acest efacturare, facturarea electronica”, a declarat Florin Cîțu.