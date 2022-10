Florin Cîțu nu exclude o candidatură la Primăria Capitalei

Fostul premier și lider PNL Florin Florin a declarat marți, la Profit News TV, despre o posibilă candidatură a sa pentru Primăria Capitalei, că toate candidaturile le faci în funcţie de sondajele la momentul respectiv şi că trebuie să fii susţinut de partid, potrivit News.ro.

„Trebuie să ai susţinerea partidului, aşa am făcut şi când am candidat pentru şefia partidului”, a arătat Florin Cîţu, precizând că problemele Capitalei ţin de finanţare şi el se pricepe la acest lucru.

El a adăugat că îi reproșează actualului edil Nicușor Dan faptul că nu s-a înscris în PNL, pentru că a fost partidul care l-a susţinut, dar că niciodată nu o va susţine pe Gabriela Firea.

”Dacă alternativa este Firea, niciodată nu voi merge în direcţia respectivă. Niciodată nu voi susţine pe Gabriela Firea, eu nu voi susţine nu voi vota niciodată aşa ceva, vă spun de pe acum. Nicuşor Dan are stilul lui de lucru, am lucrat cu el. Trebuie să fim realişti, sunt 30 de ani de probleme pe care le are de rezolvat. Ceea ce îi reproşez eu lui Nicuşor Dan, i-am reproşat şi la alegerile interne, a fost că nu s-a înscris în PNL. PNL a fost partidul care l-a susţinut. Nu este târziu, poate să o facă, eu am tot încercat să îl conving”, a spus Cîţu.