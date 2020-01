Ford înregistrează al treilea an de scădere a vânzărilor auto în China

Vânzările Ford în China au scăzut în 2019 pentru al treilea an consecutiv, pe fondul declinului de pe piaţa auto chineză, al încetinirii economiei şi al efectelor tensiunilor comerciale globale, transmite Reuters potrivit Agerpres

Al doilea producător auto american a livrat în China 567.854 vehicule în 2019, o scădere de 26,1% comparativ cu 2018.În trimestrul patru din 2019 vânzările Ford pe piaţa chineză au scăzut cu 14,7%, la 146.473 vehicule.China este a doua mare piaţă pentru Ford.Compania americană se confruntă cu probleme în China încă din 2017, când livrările au scăzut cu 6%, dar cel mai semnificativ declin, de 37%, s-a înregistrat în 2018.Anning Chen, preşedintele subsidiarei Ford din China, a explicat că în timp ce 2019 a fost un an "dificil" pentru producătorul auto, cota sa de piaţă pe segmentul premium se stabilizează, iar declinul vânzărilor pe această diviziune a început să se atenueze în semestrul doi din 2019.Ford vrea să lanseze peste 30 de noi modele în China în următorii trei ani, iar peste o treime vor fi electrice.Pe piaţa chineză, Ford produce maşini printr-o societate mixtă cu Chongqing Changan Automobile Co Ltd şi Jiangling Motors Corp Ltd.Şi grupul american General Motors (GM) a anunţat săptămâna trecută că livrările sale în China au scăzut cu 15% anul trecut, la 3,09 milioane de vehicule, al doilea an de declin consecutiv.Piaţa auto din China, cea mai mare din lume, este posibil să se contracte pentru al treilea an consecutiv în 2020, a estimat luni Asociaţia Producătorilor Auto din China (CAAM), analiştii mizând pe relansarea vânzărilor în oraşele mici pentru a ajuta la diminuarea ritmului declinului.CAAM mizează în 2020 pe o scădere de 2% în ritm anual a vânzărilor de vehicule, după un declin de 8,2% în 2019, an în care vânzările de autovehicule au fost afectate de noile standarde de poluare, de încetinirea economiei şi de tensiunile comerciale cu SUA