VIDEO – Forțele rusești au schimbat total strategia în Ucraina: avans de 5 km în teritoriul ucrainean / Zelenski strigă adunarea

Aceasta este probabil faza iniţială a unei operaţiuni ofensive la nord de oraşul Harkov, care are obiective operaţionale limitate, dar este menită să obţină efectul strategic de a atrage unităţi şi materiale ucrainene din alte sectoare critice ale frontului din estul Ucrainei.

Forţele ruse au înaintat până acum pe două direcţii de ofensivă, unul la nord de oraşul Harkov în direcţia Lyptsi şi unul la nord-est de oraşul Harkov, lângă Vovchansk.

Ministerul ucrainean al Apărării a raportat că grupuri de asalt cu blindate ruseşti de dimensiuni nespecificate au încercat să străpungă apărarea ucraineană lângă Vovchansk vineri dimineaţa devreme şi că luptele au continuat în zonă după ce forţele ucrainene au respins atacurile ruseşti.

Surse ruse şi ucrainene au declarat că forţele ruse au început, de asemenea, atacuri grele de infanterie între Strilecha (la nord de Lyptsi) şi Zelene (nord-est de Lyptsi) în noaptea de 9 spre 10 mai.

Surse ruse şi ucrainene au raportat că forţele ruse au intensificat semnificativ loviturile aeriene, bombardamentele şi loviturile cu lansatoare multiple de rachete împotriva poziţiilor, logisticii şi infrastructurii ucrainene înainte şi în timpul operaţiunilor ofensive ruseşti din aceste zone.

