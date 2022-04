Forțele ruse ar fi distrus un convoi militar ucrainean - Nu a fost precizată locația (Video)

Elicopterele de atac ruseşti au distrus un convoi de vehicule blindate şi arme antiaeriene ale Ucrainei, a informat, duminică, agenţia de ştiri rusă Interfax, citând Ministerul rus al Apărării, conform Reuters.

”Elicopterele de atac KA-52... au distrus arme şi echipamente militare ale forţelor armate ale Ucrainei”, a precizat Ministerul rus al Apărării într-un comunicat, citat de Interfax.

Oficialii militari ucraineni nu au fost imediat disponibili pentru declaraţii cu privire la acest incident.

Conform Interfax, ministerul a publicat un material video cu elicoptere de atac de tip KA-52 care zburau la altitudine extrem de joasă în timp ce lansau rachete şi trăgeau în ţinte de la sol.

Locaţia şi momentul atacului nu au fost specificate.

????Footage of the destruction of a column of military equipment of the Armed Forces of Ukraine by Ka-52 attack helicopters???????????? pic.twitter.com/OCtbCm6ozB