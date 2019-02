Fost ministru, despre buget - Klaus Iohannis face orice pentru al doilea mandat. Lovește în români, în copii, în educație

Deputatul PSD Ioana Bran, membru în Comisia de buget şi fost ministru al Tineretului şi Sportului, a declarat sâmbătă, la Satu Mare, că prin atacarea bugetului la Curtea Constituţională preşedintele Klaus Iohannis "loveşte în români" şi face orice pentru a-şi asigura al doilea mandat.

"Tocmai pentru că sunt membră a acestei comisii şi sunt membră a Parlamentului pot să vă spun că nu există niciun element de neconstituţionalitate în ceea ce prieşte bugetul şi prin acest demers făcut de preşedintele Românei consider că dumnealui loveşte efectiv în români, în comunităţile locale, în investiţii, în copii, în educaţie, în tot ceea ce înseamnă România. Dumnealui face orice pentru a-şi asigura un al doilea mandat la preşedinţie", a spus Ioana Bran, într-o conferinţă de presă.

"Vorbim de un buget foarte echilibrat, construit pe realităţile anilor precedenţi, un buget pe care guvernul PSD ALDE şi l-a asumat pentru îndeplinirea programului de guvernare. Este un buget care porneşte de la un PIB-istoric, 1.000 de miliarde de lei. Pentru investiţii sunt alocaţi 49,65 miliarde lei, acest lucru înseamnă 4,86% din PIB-ul României, cu 45% mai mult decât anul trecut. Educaţia are un buget record, cu 47% mai mulţi bani decât anul precedent, de la 21 la 38 miliarde lei. Salariile profesorilor cresc cu 20% iar două milioane de copii vor primi voucherele pentru rechizite. Sănătatea a fost declarată prioritatea zero şi acest domeniu are un buget record, cu 6,1 miliarde lei mai mult decât anul trecut", a subliniat Ioana Bran.