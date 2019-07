Fostul șef al CNAS, Lucian Duță, șterge pe jos cu un deputat USR: 'Săracul cretin, mi-e milă de el! Are doar doi neuroni iar unul e de rezervă, sigur!'

Fostul președinte al Casei Naționale de Sănătate, Lucian Duță, lansează un atac fără precedent la adresa lui Claudiu Năsui, după ce deputatul USR a cerut desființarea CNAS.

„Când vorbesc progeniturile Securității !

E un prost la USR, cică parlamentar pe numele lui Claudiu Năsui (nume predestinat de prostănac- nici Năsoi și nici Năsuc) care de două zile ne explică foarte hotărât cum ar trebui sa fie desființată CNAS și vezi doamne, toată lumea va fi tratată prin intermediul caselor private de asigurări de sănătate! Săracul cretin, mi-e milă de el! Are doar doi neuroni iar unul e de rezervă, sigur!

Deci, s-o luăm pe cifre! pt ca adevarul sta in cifre întotdeauna, nu-i asa? In România se plătesc cele mai mici contribuții de sănătate din Europa (10,7%) raportate la cele mai mici salarii din aceeași Europă!!Acest lucru se transpune intr-o chestiune extrem de simpla: fiecare roman beneficiază de o polița de asigurare de sănătate de aproximativ 350 de euro! Asta in timp ce in orice țara pă care se referă Năsui-Prostul, cetățenilor le revine o polița de asigurare cam de zece ori mai mare sau chiar și mai mult!!! Ca sa fiu foarte explicit, valoarea poliței de 350 de euro este o valoare medie ! adica, in condițiile in care și cei care au salariu minim pe economie (deci plătesc 10,7 % din salariu mic) dar și cei care au salarii de 5000 de euro (și care plătesc tot 10,7% dar dinte-un salariu mare)! in concluzie Năsui- Prostul ne propune sa desființăm sistemul public de sănătate (bazat pe solidaritate și coeziune socială- sistemul european dealtfel) cu un sistem barbar in care fiecare se descurca cum poate! inchipuiti-va un sistem de sănătate in care cei cu salarii minime pe economie ar trebui sa cumpere polițe de asigurare de la asiguratorii privați, in baza a 10,7 din salariul de câteva sute de euro!!! este evident ca ar rămâne pe dinafara, exact ca in sistemul american in care scapa cine poate!

Pregătiți -vă de dictatura prostiei, a imposturii și a imbecililor!”, scrie Duță pe Facebook.

Deputatul USR, Claudiu Năsui, susține că sistemul de sănătate din România este într-un colaps profund și de aceea consideră că ar trebui deființată Casa Națională de Asigurări de Sănătate, iar românii să aibă posibilitatea să-și aleagă asiguratori privați.