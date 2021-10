Fostul purtător de cuvânt al Patriarhiei Române, despre primarul USR al Sectorului 2: 'Ne surprinde faptul ca autorităţile abilitate nu s-au autosesizat'

Primarul USR al Sectorului 2, Radu Mihaiu, a anunțat că nu mai vrea să dea bani la biserici, căzând plasă unui reportaj manipulatoriu publicat în ultimele zile. ”Concluzia este că la domnia sa primează ideologia, iar nu fişa postului şi legislatia în vigoare pe care o interpretează într-o manieră personală discreţionară”, este răspunsul pe care Mihaiu îl primește de la preotul Constantin Stoica, fost purtător de cuvânt al Patriarhiei Române, și, totodată, parohul de la biserica Iancu Vechi-Mătăsari din sectorul 2.

Preotul dezvăluie că primarul a luat decizia demult de nu mai da bani la biserici, încălcând astfel lege. Una dintre consilierele sale l-a dat de gol. ”Curtea de Conturi verifică anual felul în care unitătile bisericesti utilizează fondurile publice.”, îi transmite preotul Stoica.

Citește și: Cristi Tabără, jurnalist TVR, fost la PRO TV, despre reportajul Recorder: 'Păcătuiește grav prin încălcarea principiului deontologic'

Dar nu doar bisericile vrea să le lase fără bani primarul de la USR. ”Copii care au grave probleme stomatologice. Sunt tot mai mulţi cei care spun că doamna director a acestui serviciu social al Primăriei depăşită de situaţie este din anturajul primarului Sectorului 2 al Capitalei.”, se arată într-o replică a preotului pentru primarul Sectorului 2.

Totodată, edilul care își ignoră propria comunitate a dat 130.000 de lei unei firme din Cluj-Napoca. ”Ne surprinde faptul ca autorităţile abilitate ale Statului român nu s-au autosesizat în acest caz de utilizare nejustificata a acestor fonduri din bugetul local al sectorului 2”, punctează preotul Constantin Stoica.

Citește și: Primul lider politic, despre reportajul Recorder: 'Nu îmi amintesc un atac mai violent la adresa ei decît cel declanșat de useriști și de slugile lor din presă'

”Despre alte probleme de administrare deficitară a Sectorului 2 al Capitalei, ne rezervăm dreptul să ne exprimăm punctul de vedere într-un mesaj viitor. Îndemnăm pe toti slujitorii sfintelor Altare să se roage pentru domnul primar Radu Nicolae care are mare nevoie de ajutor pentru a întelege misiunea pe care cetatenii sectorului 2 i-au încredinţat-o de prim gospodar al comunităţii.”, încheie parohul de la Iancu Vechi - Mătăsari.

”Victimă a unui produs media mediocru si cu vadită intenţie de manipulare care nu dovedeşte nimic, marca Recorder, domnul primar al Sectorului 2 Radu Nicolae MIHAIU, pe un ton deloc elegant, ameninţă că nu va mai sprijini financiar parohiile din Sectorul 2 al Capitalei, decât după verificări amănunţite. Pentru corecta informare a opiniei publice se impun câteva precizari:

Citește și: Avocata Ingrid Mocanu aruncă în aer reportajul manipulator de la Recorder:Nici ăla cu valiza găsită cu documentele/pozele lui Dragniiia n-a fost atât de penibil

1. Anunţul domnului primar nu este surprinzător pentru ca încă de la începutul mandatului a anunţat că nu doreşte sa sprijine financiar cultele decat pentru activităti sociale si culturale. Aceasta decizie personală a domniei sale, în contradicţie cu legislatia româneasca si practica europeană, ne-a fost întarita de un consilier al său. În luna aprilie 2021 am primit la parohia Iancu Vechi-Mătăsari vizita unei doamne consilier a domnului primar care a solicitat ajutorul parohiei pentru un program al primariei de sprijin oferit parinţilor cu copii aflati în vacanţa forţata din cauza pandemiei. Reprezentantul Primăriei a precizat explicit faptul ca domnul primar nu doreşte, din considerente personale, să ofere sprijin financiar bisericilor.

Concluzia este ca la domnia sa primează ideologia, iar nu fişa postului şi legislatia în vigoare pe care o interpretează într-o manieră personală discreţionară. Sprijinul Statului pentru culte de la bugetul central si cele locale este prevăzut în Constitutia Romaniei (art.29 si art.30) si in Legea Cultelor nr. 489/2006 pentru rolul important de factor al păcii sociale şi pentru activitatea spirtiuală, socială, educaţională si culturală pe care acestea o desfăşoară în societate.

Citește și: Atac fără precedent al unei deputate USR: 'Biserica Ortodoxă Română, prin Patriarhie şi cei care o conduc, a devenit de mulţi ani un organism corupt'

Spiritul legislatiei româneşti, inspirat din legislaţia si practica europeană, este de cooperare între autorităţile de stat şi cultele religioase pentru binele comun în societate. De altfel, aceasta este realitatea relaţiilor de cooperare dintre autorităti şi culte în imensa majoritate a statelor din Uniunea Europeană.

Există modele admirabile de cooperare între Stat si Biserica din care s-a inspirat legiuitorul din România în elaborarea Legii 489/2006, precum în Germania, Italia, Spania, Belgia etc. Până si în Franţa, laică şi seculară, autoritătile achită plata utilitatilor si lucrările de reparaţie şi restaurare la catedralele si bisericile monument istoric, construite pana la inceputul sec al XX-lea, iar în Alsacia-Lorena, dupa modelul german, sunt plătite de la bugetul de stat salariile personalului deservent.

Citește și: Vasile Bănescu, reacție dură la reportajul Recorder: 'Un decerebrat anticlericalism, o patologică fobie la BOR'

Mentionam faptul ca în Romania după secularizarea proprietătilor bisericesti de către domnitorul Al. Ioan Cuza (1863), Statul român si-a luat responsabilitatea sprijinirii financiare a Bisericii care nu se mai putea întreţine, obligatie respectată până şi de regimul comunist, care la rândul său a deposedat Biserica de proprietăţi după 1948.

Exemplele de sprijin financiar menţionate de domnul primar (mănăstirea Plumbuita si parohiile Doamna Oltea si Oţetari) dovedesc ignoranţă si interpretarea originală a legii. Cele trei unităti bisericeşti nu sunt ajutate după bunul plac al domnului primar, aşa cum domnia sa încearcă să insinueze, ci pentru fapul ca manastirea Plumbuita este monument istoric aflat în patrimoniul cultural national, iar Statul trebuie să sprijine întreţinerea şi conservarea acestuia potrivit Legii patrimoniului, în timp ce aceste două parohii - asemenea majoritatii celoralate unitati bisericesti ortodoxe din Sectorul 2 - desfaşoară o admirabilă lucrare socială, educationala şi culturala în beneficiul cetatenilor Sectorului 2. Aceştia sunt în acelaşi timp si membri ai celor 50 de comunităti parohiale din sector.

Citește și: Mihail Neamțu: 'Dacă PF Daniel era măcar cinci ani Prim-Ministru al României, aveam azi și catedrale, dar și spitale, școli sau autostrăzi'

2. În ceea ce ne priveşte, parohia Iancu Vechi Matasari, aflată in santier de consolidare si pictare a bisericii de 10 ani, aceasta derulează programul social filantropic permanent “Dar din Dar se face Rai!” în beneficiul a peste 100 de familii aflate în dificultate, ofera masă calda saptamanal pentru 30 de persoane si organizeaza gratuit 4 programe educationale (Scoala de Duminca, Cursul de Limba Engleza, Cursul de Desen si pictura, Cor de copii). Cu alte cuvinte, parohia noastră sprijină activitatea autorităţii locale în plan social şi educaţional. Toate aceste activitati sociale si educationale sunt sustinute integral din fondurile parohiei, cu sprijinul membrilor comunitatii parohiale si a unor societati comerciale din Bucuresti.

3. Îi recomandăm domnului primar sa renunţe la suspiciune pentru că parohiile din sectorul 2, ca şi întreaga Biserică Ortodoxă Română, folosesc fondurile publice în mod corect si strict pentru destinatia oferită. În acest sens, Curtea de Conturi verifică anual felul în care unitătile bisericesti utilizează fondurile publice.

Citește și: Un profesor universitar demolează manipularea reportajului Recorder: În cazul reporterului, nu există o scuză: lipsa de documentare denaturează grav concluziile

4. În loc sa fie îngrijorat de felul in care unitatile bisericesti utilizeaza fondurile publice, ii recomandăm edilului sectorului 2 sa fie mai responsabil în gestionarea banilor publici din bugetul Primariei Sectorului 2 al Capitalei. Cu stupoare am aflat de la membri ai comunităţii parohiale, bine informati si implicati în activităti sociale si educationale organizate de parohia noastra, ca în luna februarie a.c., consiliul local al Sectorului 2 a aprobat finantarea cu 130.000 lei a Asociatiei Daisler din Cluj-Napoca (?!) pentru organizarea în luna decembrie 2021 a unui Festival de arta moderna “LIGHTS ON”, prezentat prin intermediul unor instalatii sculpturale de lumina! Pentru cetaţenii Sectorului 2 al Capitalei este revoltător faptul că în perioada de criza sanitară şi economica o asociatie din Cluj-Napoca, aflată la 450 km de orasul în care isi desfasoara activitatea, propune un eveniment cultural fara impact social. Ne surprinde faptul ca autorităţile abilitate ale Statului român nu s-au autosesizat în acest caz de utilizare nejustificata a acestor fonduri din bugetul local al sectorului 2.

Citește și: Preotul Visarion Alexa, despre manipulările din reportajul Recorder: 'Mizerie și nesimțire varsă 'jurnaliștii' peste acest om care lasă ceva României'

Ce s-ar fi putut face cu aceste fonduri?

În luna septembrie 2021, ca în fiecare an, parohiile din Sectorul 2 al Capitalei derulează programul social educaţional “Ajuta un copil sa mearga la şcoala!”. Cu acest prilej, cateva mii de elevi din familii aflate in dificultate sunt ajutati cu rechizite si toate cele necesare unui elev la şcoala.

Mai ales in acest an, in care foarte multe familii din sectorul 2 au întampinat dificultăţi in pregatirea propriilor copii pentru scoala consideram ca acesti bani ar fi putut fi folositi in acest scop.

Apoi, parohiile din Bucuresti, ofera în aceasta perioada masti de protecţie copiilor si familiilor aflate in dificultate. Ne-am bucura daca Primaria Sectorului 2 ar urma exemplul Bisericii şi nu ar mai risipi banii publici pentru finanţarea unor ONG-uri cu activităţi nesemnificative în societate. Pe de alta parte, tot mai multi membri ai comunitati parohiale ne aduc cu ingrijorare la cunostinta faptul ca numerosi copii aflati in institutiile de plasament aflate in responsabilitatea/administrarea Primariei sectorului 2 sunt în dificultate. Daca nu ati aflat pana in prezent, va putem pune la dispozitie fotografii din aceste institutii sociale cu copii care au grave probleme stomatologice. Sunt tot mai mulţi cei care spun că doamna director a acestui serviciu social al Primăriei depăşită de situaţie este din anturajul primarului Sectorului 2 al Capitalei.

Citește și: ULTIMA ORĂ Decizia luată de Patriarhul Daniel, după reportajul de la Arhiepiscopia Bucureștilor

Aceştia apreciază că decât sa fie folosite cu titlu gratuit serviciile Facultătii de Stomatologie din Bucureşti, banii oferiti Asociatiei Daisler ar putea fi utilizaţi în organizarea un cabinet stomatologic pentru centrele sociale ale primariei. Daca Primăria nu are capacitatea de organizare, ne oferim sa ne implicam în rezolvarea - în parteneriat - a acestei probleme care denotă grave deficienţe de functionare a Serviciului de asistenta a copilului al Primariei Sectorului 2. (Apropo, pentru că tot este apreciată de domnul primar activitatea jurnalistică a trustului de presa Recorder, credem că ceea ce se intampla cu copiii institutionalizati din Sectorul 2 poate reprezenta un subiect de interes pentru acest trust de presa).

În concluzie, decât sa se lase manipulat de trusturi de presă precum Recorder si sa fie îngrijorat de felul în care parohiile utilizează fondurile publice, îi recomandăm domnului Radu-Nicolae MIHAIU să se concentreze asupra rezolvării problemelor curente ale sectorului. Sunt tot mai multi cetăţeni care consideră actuala administratie ca fiind cea mai putin eficienta din ultimii 30 de ani! Despre alte probleme de administrare deficitară a Sectorului 2 al Capitalei, ne rezervăm dreptul să ne exprimăm punctul de vedere într-un mesaj viitor.

Îndemnăm pe toti slujitorii sfintelor Altare să se roage pentru domnul primar Radu Nicolae care are mare nevoie de ajutor pentru a întelege misiunea pe care cetatenii sectorului 2 i-au încredinţat-o de prim gospodar al comunităţii.”, transmite Constantin STOICA, parohul parohiei Iancu Vechi-Mătăsari.