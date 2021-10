Un profesor universitar demolează manipularea reportajului Recorder: În cazul reporterului, nu există o scuză: lipsa de documentare denaturează grav concluziile

”Se insista in material pe faptul ca anunturile de licitatii se publica in ziarul Lumina. Autorul reportajului nu a avut curiozitatea sa citeasca legislatia relevanta: este nevoie de publicare intr-o sursa de informare in masa. Ziarul Lumina este ziarul cu cel mai mare tiraj zilnic din Romania. Faptul ca interlocutorii din reportaj cred ca in acest fel se ascunde o licitatie arata ignoranta lor si nu incalcarea legii. In cazul lor, exista o scuza. in cazul reporterului, nu exista o scuza: lipsa de documentare denatureaza grav concluziile.

Radu Carp arată cum jurnalistul care s-a lăudat că s-a infiltrat în ceea ce el numește ”clanul marelui alb” este, de fapt, o mostră de non-jurnalism și o manipulare ieftină. Profesorul Carp remarcă și carența evidentă în pregătirea reportajului a jurnalistului în cauză.

”Am vizionat reportajul celor de la Recoder privind BOR.

Ma asteptam sincer la mai mult, investigatii serioase de tipul celor care au avut ca obiect Banca Vaticanului, anchete in care ies la iveala documente care incalca legea, etc.

Ce am vazut in schimb? Trei persoane incriminate pentru ceea ce declara: un consilier general CGMB, un angajat al administratiei patriarhale si un patron al unei firme de constructii.

Niciun document semnat de Patriarh, de vreun membru al Sfantului Sinod. Niciun document legat de lucrarile la un lacas de cult semnat de vreun primar sau ierarh.

S-a incalcat vreo prevedere legala? Nici macar autorul reportajului nu pretinde asta.

Da, primariile contribuie la renovarea lacaselor de cult cu sume de bani. Motivul este dat de faptul ca altfel aceste sume ar ramane necheltuite, deoarece birocratia ineaca orice initiativa. Primariile au de ales: acorda aceste finantari lacasurilor de cult sau blocheaza banii respectivi.

Problema de fond este birocratia excesiva din aparatul administratiei de stat - aspect care nu apare deloc in materialul Recorder.

Se insista in material pe faptul ca anunturile de licitatii se publica in ziarul Lumina. Autorul reportajului nu a avut curiozitatea sa citeasca legislatia relevanta: este nevoie de publicare intr-o sursa de informare in masa. Ziarul Lumina este ziarul cu cel mai mare tiraj zilnic din Romania. Faptul ca interlocutorii din reportaj cred ca in acest fel se ascunde o licitatie arata ignoranta lor si nu incalcarea legii. In cazul lor, exista o scuza. in cazul reporterului, nu exista o scuza: lipsa de documentare denatureaza grav concluziile.

Autorul reportajului dovedeste ca nu cunoaste deloc cum se acceseaza fondurile europene. La un moment dat, interlocutorii sai il intreaba daca pot sa nu aduca parte de cofinantare sume de bani. Autorul reportajului se intreaba: se poate? pentru ca tot el sa raspunda ca pentru BOR orice este posibil.

in realitate, se stie ca partea de cofinantare intr-un proiect poate fi nu neaparat o suma de bani, ci valoarea unui imobil unde urmeaza sa se ridice o constructie, de exemplu.

Sunt multe astfel de erori in reportajul respectiv pentru a le enumera.

Prin urmare, nicio proba de incalcare a legii in mod concret, niciun document dezvaluit in premiera. Totul se bazeaza pe discutia unui reporter cu identitate ascunsa cu cateva persoane care nu au putere de decizie si cu care reporterul se intrece in ignoranta regulilor aplicabile.

Aflu cu surprinde ca reportajul respectiv a durat 8 luni ca sa fie rrealizat. 8 luni?! Enorm. Astfel de "dezvaluiri" pot dura cel mult o saptamana ca sa imbrace forma unui reportaj.

Va fi foarte interesanta reactia fata de acest reportaj plin de carente jurnalistice: unii vor fi in extaz, altii in agonie, insa ratam si de aceasta data discutia privind calitatea jurnalismului de investigatie, a jurnalismului din Romania in general.”, scrie profesorul Radu Carp.