Fostul toboșar al trupei The Cure a decedat la vârsta de 68 de ani

Andy Anderson, fost toboșar al trupei britanice The Cure și al cântărețului punk Iggy Pop, a murit la vârsta de 68 de ani, din cauza unui cancer, potrivit variety.com.

Anderson a fost toboșarul trupei The Cure pentru single-ul de succes "Love Cats" și albumul lansat în 1984 "The Top", al cincilea material discografic al formației.

Muzicianul, originar din Essex, a anunțat că suferă de cancer în fază terminală pe 17 februarie, într-un mesaj publicat pe platforma de socializare online Facebook. Artistul a decedat marți.

Anderson s-a alăturat trupei The Cure în 1983, după ce membrul fondator Lol Tolhurst, toboșar, a decis să treacă la clape.

Albumul "The Top" a inclus hiturile "The Caterpillar", "Shake Dog Shake", "Dressing Up".

Toboșarul a mai cântat alături de membrii The Cure pentru albumul live "Concert: The Cure Live", înregistrat în 1984, la Hammersmith Odeon din Londra.

Anderson a mai cântat cu artiști precum Iggy Pop, Peter Gabriel, Midge Ure, Issac Hayes, Mike Oldfield, Jeffrey Lee Pierce, Jimmy Somerville și Glen Matlock, de la Sex Pistols.