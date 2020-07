Prăpăd în fotbalul din Bulgaria: Zeci de fotbaliști s-au infectat, din cauza unei greșeli a unui laborator

Peste 20 de fotbalişti şi oficiali de la două echipe de primă divizie din Bulgaria au fost plasaţi în carantină, fiind infectaţi cu noul coronavirus, după o eroare a unui laborator care după o primă testare anunţase că nu există astfel de cazuri, au informat luni aceste cluburi, potrivit Reuters.

Martin Kavdanski, fundaşul lui Ţarsko Selo Sofia, a jucat în meciul de campionat de joi cu Cerno More Varna, deşi fusese testat pozitiv pentru Covid-19. Kavdanski a fost inclus în unsprezecele de început după ce laboratorul la care au fost testaţi jucătorii a anunţat, clubul şi Federaţia bulgară de fotbal, că nu a existat niciun caz pozitiv.

Citește și: EXCLUSIV VIDEO Cutremur major în Poliție! Scandal fără precedent: Mașini care circulă fără ITP valabil

Laboratorul a recunoscut însă vineri că a comis o eroare, precizând că testul lui Kavdanski a fost pozitiv, a indicat Ţarsko Selo într-un comunicat.

Clubul a adăugat că alţi trei fotbalişti ai săi, Ivailo Ivanov, Ilia Djamov şi Kiril Troharov, au fost testaţi pozitiv pentru Covid-19, după ce au efectuat noi teste.

Citește și: Rareș Bogdan a izbucnit: Gata cu capul plecat, România trebuie să stea în primul rând în Europa

Potrivit presei locale, proprietarul lui Ţarsko Selo, Stoine Manolov, a fost şi el testat pozitiv pentru noul coronavirus.

Tot luni, Cerno More Varna a anunţat că are 16 cazuri pozitive la Covid-19. "Toţi jucătorii, care au fost testaţi pozitiv, au fost plasaţi în carantină şi am luat măsurile de precauţie necesare", a indicat gruparea din Varna, ce aşteaptă acum instrucţiunile autorităţilor.

Citește și: Alexandru Rafila a reacționat după decizia CCR: Cred că trebuie să ne concentrăm puțin să învățăm, să educăm oamenii, să insistăm asupra măsurilor preventive pe care trebuie să le luăm

În ciuda celor 16 teste pozitive, Cerno More a afirmat că este gata să joace următorul său meci, marţi, acasă, împotriva lui Arda Kardjali, trimiţând pe teren juniorii.

Ţara de la sud de Dunăre înregistra luni 5.740 de cazuri de infectare cu noul coronavirus şi 246 de decese.

Luna trecută, Ludogoreţ Razgrad, la care evoluează fotbaliştii români Cosmin Moţi, Claudiu Keşeru şi Dragoş Grigore, a cucerit pentru al nouălea an consecutiv titlul de campioană a Bulgariei.

Citește și: Gabriela Firea a făcut anunțul: Începand de astăzi și-au deschis porțile .