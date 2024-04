Foto | Silvestru Șoșoacă a prezentat la TV brățara montată de poliție: Nu are voie să se apropie la mai puțin de 200 de metri de senatoare

Silvestru Șoșoacă a prezentat la TV brățara montată de poliție: Nu are voie să se apropie la mai puțin de 200 metri de senatoare

Silvestru Șoșoacă, încă soțul senatoarei Diana Ivanovici Șoșoacă, a prezentat în direct la România TV dispozitivul de urmăriore montat de poliție după ce pe numele bărbatului s-a emis ordine de protecție provizoriu, acesta neputând să se apropie de senatoare la mai puțin de 200 metri.

"Am făcut apel la decizia aceasta, cu monitorizarea. Avocații se vor ocupa și mâine o să facă cerere la procuror și apoi se va merge la judecător.

N-0are voie să stea sub 30 la sută. Eu nu am fost audiat astăzi. Asta se face doar în fața judecătorului, în maxim 5 zile.

Eu rezumat scris aproape lizibil și am reușit să lecturez. Ea a spus că am atacat-o pe internet, live, că am agresat-o online și alte aberații de genul acesta.

E o răzbunare nebună a Dianei, născută din invidie și din gelozie", a spus Silvestru Șoșoacă.