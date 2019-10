Fractură în grupul minorităților - Varujan Pambuccian anunță câți deputați vor vota pentru dărâmarea Guvernului Dăncilă

Liderul grupului minorităţilor naţionale, Varujan Pambuccian, a declarat, miercuri, că jumătate dintre deputaţii grupului vor vota în favoarea moţiunii de cenzură.

"Jumătate din membrii grupului vor vota moţiunea de cenzură", a precizat el pentru AGERPRES El a menţionat că deputaţii grupului care susţin moţiunea vor fi prezenţi cu siguranţă sâmbătă la Parlament, pentru vot.

În urmă cu o lună, pe 2 septembrie, după întâlnirea cu premierul Viorica Dăncilă, Pambuccian preciza că deputaţii grupului sunt împărţiţi "jumătate - jumătate" în privinţa votului din Parlament de susţinere a Guvernului.



"La noi aşa am observat că există de foarte mult timp o împărţire în grup pentru că la noi sunt reprezentate 17 organizaţii. Practic, suntem 17 partide într-unul şi probabil jumătate - jumătate va fi votul. Am avut acum o discuţie cu premierul Viorica Dăncilă (...) şi am spus că noi probabil o să votăm jumătate - jumătate ca de obicei în ultimul timp", afirma el la acea dată.



Birourile permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului au decis miercuri, în lipsa reprezentanţilor Opoziţiei, ca dezbaterea şi votul moţiunii de cenzură să aibă loc sâmbătă, de la ora 11,00.



Moţiunea intitulată "Ca să reconstruim România, Guvernul Dăncilă trebuie demis de urgenţă!" va fi citită miercuri, la ora 15,00.