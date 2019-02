Franța se pune amânării Brexitului: 'Vrem clarificări pentru o prelungire'

Amânarea ieşirii Marii Britanii din Uniunea Europeană nu va avea niciun sens dacă Guvernul de la Londra nu va oferi argumente credibile privind necesitatea prelungirii negocierilor, afirmă ministrul francez de Finanţe, Bruno Le Maire.

"Dacă nu vor exista clarificări privind scopul prelungirii, eu nu văd necesitatea prelungirii, deci depinde de Guvernul britanic să ofere explicaţii dacă cer prelungirea", a declarat Bruno Le Maire, citat de agenţia de presă Reuters.

Premierul Marii Britanii, Theresa May, va propune amânarea scurt timp a ieşirii ţării din Uniunea Europeană în cazul în care Camera Comunelor nu va opta pentru aprobarea Acordului sau pentru producerea Brexit fără acord. Theresa May a declarat marţi în Camera Comunelor că a înregistrat "progrese bune" în discuţiile cu liderii UE din staţiunea egipteană Sharm el-Sheikh. "Ştiu că unii membri ai Camerei Comunelor sunt preocupaţi că timpul se scurge, că există o stare de incertitudine pentru companii", a afirmat Theresa May, potrivit Sky News.

Premierul a precizat că va propune un nou vot parlamentar pe tema Acordului Brexit până pe 12 martie. Dacă textul va fi respins din nou, pe 13 martie va adresa Camerei Comunelor întrebarea dacă preferă ieşirea Marii Britanii din UE fără niciun acord.

Uniunea Europeană ar avea disponibilitatea de a aproba o amânare scurtă a ieşirii Marii Britanii din organizaţie dacă Guvernul de la Londra va cere acest lucru, au transmis unii oficiali europeni.