Gabriel Oprea: Trebuie să fim mai vigilenti și mai uniți in fata pandemiei

România se apropie cu pași repezi de vârful pandemiei cu COVID-19, dar foarte mulți dintre români ignora restrictiile impuse de autorități. Peste 1.000 de persoane s-au strâns la Cluj – Napoca pentru a pleca la muncă în Germania, iar odată cu venirea Sărbătorilor Pascale autoritățile se așteaptă ca peste 500.000 de români să vină în țară pentru a petrece sărbătorile cu familia. Guvernul ia noi măsuri pentru a evita răspândirea coronavirusului. Noi reglementări sunt prevazute in Ordonanța Militara numărul 9. Despre actuala situație a făcut declarații la Realitatea Plus, fostul Ministru de Interne și al Apărării Naționale, Gabriel Oprea.

“ Este clar că românii merg în străinătate pentru că au nevoie de bani. Tot scandalul de la Cluj a plecat de la faptul că nu a fost bine organizată acțiunea din parcarea privata. Acolo au venit câteva mii de oameni care stiau că pleacă în Germania, s-a produs o dezorganizare care a tras atenția. Românii pleacă de ani buni in străinătate pentru că au nevoie de bani. Ei trebuie să respecte legile statului german și sperăm că vor fi protejați. Aceasta este realitatea. Referitor la Ordonanța Militara numărul 9, știți foarte bine ce măsuri impune această pandemie, mesajele Guvernului și cele ale președintelui României și recomandările pentru românii de peste hotare. Nu le poți interzice să vină acasă, probabil că vor veni câteva sute de mii și știu foarte bine că trebuie să respecte legile statului roman și că trebuie să stea 14 zile în carantină. Sunt convins că domnul Vela, ca președinte al Comitetului Național pentru Situatii Speciale de Urgență, acum caută solutii și va da câteva recomandări în această ordonanță militară ca să clarifice această situație. Așa cum spun și specialiștii în medicină, suntem în zona vârfului pandemiei în România, de aceea autoritățile vor lua măsuri cât mai clare pentru a putea evita o situație grea, așa cum am avut până acum. Eu am ascultat ce au spus specialiștii noștri, l-am auzit pe domnul Arafat, pe domnul Cercel, se pare ca acum ne apropiem de vârful pandemiei. Trebuie să fim mai vigilenti, mai atenți și să fim cu toții mai uniți, mai solidari, ca să putem câștiga această bătălie cu COVID-19. Cel mai important lucru este viața noastră și a copiilor noștri”, a declarat Gabriel Oprea.