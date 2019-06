Gabriel Săcărin, tatăl adoptiv al Sorinei, reacție la acuzațiile că ar fi înfiat fetița pentru un transplant de rinichi: 'Acest caz a fost închis'

Gabriel Săcărin, tatăl adoptiv al Sorinei, fetiţa luată cu mascaţii de la fosta asistentă maternală care o avea în grijă, respinge categoric acuzaţiile că el şi soţia sa ar fi înfiat copila pentru a-i face transplant de rinichi fiicei sale de 11 ani. Bărbatul spune că a depus la anchetatori documente care atestă clar că fata este perfect sănătoasă

„La început, între noi şi familia care a crescut-o pe Sorina a existat o comunicare. Noi chiar le-am propus să ţinem legătura, le-am spus cât de frumos ar fi să ne întâlnim când noi venim în România şi, de ce nu, să îi invităm pe ei în America. Lucrurile au scăpat însă de sub control anul trecut, în momentul în care am fost informat că împotriva mea şi a soţiei a fost depusă o plângere la DIICOT Mehedinţi, în care am fost acuzaţi de trafic de minori şi organe şi de dare de mită“, a declarat pentru Adevărul Gabriel Săcărin, tatăl adoptiv al Sorinei, originar din Craiova şi stabilit de mulţi ani în SUA.

El a explicat că a mers la DIICOT Mehedinţi, iar procurorii i-au spus că dosarul a fost repartizat Serviciului Economic de la IPJ Mehedinţi.

„Am mers şi acolo şi am înţeles exact ce se întâmplă. Mi s-a spus că suntem acuzaţi că intenţia noastră ar fi de a preleva un rinichi de la Sorina, care să ajute la un transplant care ar fi urmat să îi fie făcut fiicei mele celei mari. Atunci, am hotărît să-mi duc copilul la doctor, le-am dus anchetatorilor documentele medicale care atestau că fetiţa mea cea mare nu are nicio problemă de sănătate şi că nu necesită niciun fel de transplant, astfel că acest caz a fost închis", a explicat tatăl adoptiv al Sorinei. Acesta exclude cu certitudine ipoteza că ar fi dat bani ca să obţină adopţia copilei şi spune că nu înţelege de ce s-au creat atâtea probleme.

În acest context, Gabriel Săcărin crede că familia care a crescut-o pe Sorina este prost sfătuită în primul rând de avocatul din dosarul lor.

Gabriel Săcărin mai povesteşte că tot drumul de întoarcere spre Craiova Sorina a stat în braţele Ramonei Săcărin şi că s-a liniştit. El spune că, în opinia sa, Sorina a ţipat şi s-a târât pe jos când a luat-o procuroarea pentru că nu o cunoştea pe femeie şi era foarte speriată.

„Când a luat-o în braţe soţia mea s-a liniştit pentru că noi eram perosnae pe care le cunoştea. Ne mai întâlnisem de 16 ori cu ea până atunci. Soţia mea a alintat-o şi a mângâiat-o tot drumul, iar când am ajuns la Medicina Legală în Craiova Sorina era bine, a comunicat şi cu medicii de acolo şi nu a mai fost nicio problemă“, a spus Gabriel Săcărin, adăugând că medicii legişti nu au descoperit niciun fel de leziune pe corpul fetiţei.

De asemenea, bărbatul spune că nu are de ce să o acuze de ceva pe procurorarea de caz, precizând că, din punctul său de vedere, e „singurul om care a înţeles că dacă nu era luată în acel moment de acolo, iar ei plecau fără ea în SUA, copila ar fi rămas, din punct de vedere legal, a nimănui“.

„Din punctul meu de vedere, domnişoara procuror a avut o misiune extrem de dificilă pentru că legea îi permitea să îi încătuşeze pe cei doi care ţineau fără niciun drept legal copilul, dar a fost suficient de raţională încât să ia exclusiv decizia de a lua copilul de acolo. Dacă îi încătuşa pe părinţi, trauma ar fi fost pentru ambii copii prezenţi, atât pentru Sorina, cât pentru copilul adoptat de familia Şărămăt“, a mai spus Gabriel Săcărin. Familia Săcărin mai are doi copii, o fetiţă de 11 ani şi un băieţel de patru ani, ambii fiind împreună cu ei în România.