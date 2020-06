Gabriela Firea a obţinut în 2019 venituri în creştere cu 15.000 de lei faţă de anul anterior

Gabriela Firea a obţinut anul trecut venituri de 181.206 lei în calitate de primar general al Capitalei, conform declaraţiei de avere postate pe site-ul PMB.

Este vorba despre o creştere a veniturilor în valoare totală de aproximativ 15.000 de lei comparativ cu anul 2018, când primarul general a obţinut venituri de 166.716 lei.De asemenea, conform declaraţiei, pe 19 mai primarul general a vândut cele două terenuri forestiere pe care le deţinea în oraşul Voluntari, pentru 26.558 euro şi, respectiv, 70.898 lei.Alături de soţul ei, Florentin Pandele, edilul deţine în continuare un teren intravilan (1.500 mp) şi unul extravilan (60.000 mp) în Sineşti (Ilfov), precum şi două terenuri intravilane în Petrăchioaia (2.240 mp). De asemenea, cei doi au o casă cu o suprafaţă de 240 mp în Petrăchioaia.Primarul general mai deţine un automobil cumpărat în 2010, bijuterii în valoare de 130.000 de euro şi tablouri de 110.000 de euro.Gabriela Firea are un cont de 63.169 de lei deschis în anul 2003, unul de 1.015 dolari şi unul de 1.013 euro, ambele deschise în 2005.Primarul general nu a mai completat în acest an rubrica datorii, unde anul trecut figura cu un credit de 76.500 de euro contractat în 2005 de la BRD şi pentru care mai avea de achitat un rest de 30.762 euro, până în 2025.În 2018, Gabriela Firea figura cu împrumuturi acordate către patru persoane fizice, în valoare totală de 51.000 de euro. Pentru 2019, valoarea totală a împrumuturilor făcute în nume personal s-a diminuat la 41.000 de euro.Potrivit declaraţiei de interese, Gabriela Firea are calitatea de asociat la: Tudor Imob Media SRL (20 de acţiuni, în valoare totală de 200 de lei) şi Săptămâna Financiară SRL (100 de acţiuni, în valoare totală de 37.500 de lei).De asemenea, este preşedinte al mai multor asociaţii: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti-Ilfov, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetica Bucureşti-Ilfov, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Iluminat Public Bucureşti, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecţie Bucureşti, Asociaţia Axa de Dezvoltare Braşov - Bucureşti - Constanţa, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bucureşti.Totodată, deţine funcţiile de preşedinte PSD Bucureşti şi vicepreşedinte naţional al PSD.Gabriela Firea este şi membru al Uniunii Scriitorilor.