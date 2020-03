Gabriela Firea, precizări despre posibila ÎNCHIDERE a Bucureștiului: 'NU vrem să oprim intrarea în capitală'

Gabriela Firea, primarul general al Bucureștiului, infirmă că se va închide capitala! Totodată, Firea a făcut precizarea că nu se va restricționa libera circulația, deși în România, de luni, va fi decretată starea de urgență.

Firea a făcut apel către bucureșteni să nu mai facă stocuri de alimente, pentru că se vor găsi toate produsele necesare. În plus, primarul Bucureștiului a anunțat că spitalele din subordinea Primăriei București vor fi alimentate cu toate echipamentele necesare, iar elevii vor beneficia de cursuri online.

Citește și: Informare Coronavirus: Au apărut explicațiile oficiale despre starea de urgență în care va intra România

”Nu se va închide Bucureștiul, nu se va restrânge libera circulație. Nu vrem să oprim intrarea în București. Facem achiziția de aparatură suplimentară pentru spitalele noastre, pentru a fi pregătite pentru valul de români care se întorc acasă. Apa de la robinet este potabilă, nu este nevoie să se facă stocuri de către populație, din magazine. Cumpărăm 4 aparate pentru testare. Am aprobat o nouă locație, o unitate hotelieră cu 90 de locuri, pentru românii care vin din străinătate. Pregătirea spațiilor pentru românii care vin străinătate, a spitalelor. Am decis diminuarea programului cu publicul, nu închide instituțiile, lucrăm cu măști de protecție. Pentru elevi, am luat decizia de a lansa un proiect de lecții online. Avem un proiect online și pentru elevii care se pregătesc pentru bacalaureat.”, a declarat Gabriela Firea, la Antena 3.

Citește și: Comunicat de presă Secția 17 Poliție din București. Gluma unor tineri pe seama crizei de coronavirus .