Gabriela Firea, reacție fulger după ce Nicușor Dan l-a destituit pe managerul Spitalului Filantropia: 'Oligofrenie politică și administrativă'

Fostul primar al Capitalei Gabriela Firea reacționează virulent după ce Nicușor Dan a anunțat că l-a destituit pe dr. Dan Ștefan Sîmpălean din funcția de manager interimar al Spitalului “Filantropia” din București.

„Oligrofenie politica si administrativa! Frigusor Ban se lauda ca l-a demis pe managerul interimar de la Spitalul Filantropia, maternitate in care am investit in ultimii 4 ani zeci de milioane de euro. Si ca “a scapat de oamenii pusi de Firea”. Dar a numit imediat un alt manager, in persoana directorului medical numit tot in timpul mandatului meu.

Ar fi normal sa se laude cu investitiile facute in spitale, cu aparatura medicala performanta achizitionata, cu imbunatatirea conditiilor.

In loc de rezultate concrete pentru oameni, avem parte de rafuieli meschine”, scrie Firea pe Facebook.