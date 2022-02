Gabriela Firea s-a dezlănțuit, acuzând o campanie de denigrare la adresa lui Nicolae Ciucă: 'USR are interese pe anumite proiecte din PNRR'

Ministrul Familiei şi Egalităţii de Şanse, Gabriela Firea, a intervenit telefonic duminică seară la România TV pentru a comenta campania de promovare pe reţelele sociale a informaţiei că premierul Nicolae Ciucă ar fi plagiat teza sa de doctorat.

Gabriela Firea a declarat la România TV că USR doreşte să dărâme Guvernul pentru a reveni în Executiv, în altă formulă de coaliţie, având interese privind consultanţa pe anumite proiecte din PNRR.

„Se dovedeste inca o data ca drumul spre iad e pavat cu bune intentii. Toate aceste personaje se prezinta societatii romanesti intr-o lumina pozitiva, dar din pacate apar in subteran alte intentii. S-a intamplat si la locale si, iata, si acum prin aceasta campanie la adresa premierului Ciuca. Practic s-a invadat internetul, ca si la campania pentru locale. Noi atunci am folosit strict fondurile permise de lege, dar contracandidatul meu a investit sume imense in youtube si alte retele, folosite foarte mult de tineri, care nu mai pot sa urmareasca o emisiune sau sa mai citeasca si alta presa, sa aiba cele trei surse.

Noi acum trebuie sa accesam fondurile din PNRR, care depind mult de climatul politic si social, deci sunt convinsa ca institutiile statului vor evalua aceste campanii platite cu bani grei.

USR nu este consolat cu ideea ca nu se afla la guvernare si s-a dovedit ca multi dintre oamenii din ministere aveau si interese personale, de consultanta incluse in PNRR, deci ei vor sa pice Guvernul ca sa se revina la alta formula in care sa fie si ei implicati. Eu inteleg opozitia, dar sa nu vina cu neadevaruri, sa se faca un text si sa fie pulverizat pe internet, astfel incat romanii sa nu mai stie care este adevarul.

A trecut un an si cateva luni si nu cred ca se va mai intampla ceva, anchetele vor fi tergiversate pana in an electoral si nu ne va mai folosi, pentru ca vor urma alte campanii platite cu milioane de euro. Pentru ca nu sunt specialisti in a rezolva problemelor cetatenilor, ci in mesaje negative. Deci nu se va intampla nimic, ci voturile bucurestenilor au fost confiscate prin frauda si manipulare. Eu stiu de la avocatul domnului Tudorache ca sunt furturi grosolane la nivelul Bucurestiului, sunt sectii intregi unde eu am castigat si au fost trecute in dreptul lui Nicusor Dan.”, a spus Gabriela Firea.