Filmul "La sociedad de la nieve/ Society of the Snow" este marele câştigător al Premiilor Goya, cu 12 statuete. Producătorii Belén Atienza şi Sandra Hermida şi producătorul şi regizorul au primit trofeul din partea actriţelor din "Totul despre mama mea", Penélope Cruz, Marisa Paredes, Antonia San Juan şi Cecilia Roth, şi a regizorului Pedro Almodóvar, la 25 de ani de la lansarea acestui film emblematic.

Juan Antonio Bayona a câştigat de trei ori Goya pentru "cel mai bun regizor", fără a obţine premiul pentru "cel mai bun film": până când versiunea tragediei andine, devenită un fenomen mondial de streaming, l-a încoronat la premiile cinematografiei spaniole.

Pelicula lui J.A. Bayona atinge recorduri istorice în materie de premii, devenind a treia peliculă cu cel mai mare număr de Goya, după "Mar Adentro" (14) şi "Ay, Carmela" (13). Pentru Bayona, premiul pentru "cel mai bun regizor" este al patrulea în calitate de regizor, un alt record pentru adevăratul rege Midas al cinematografiei spaniole, potrivit efe.

Într-o seară marcată de solidaritate cu femeile care suferă violenţe şi de critici la adresa extremei drepte, gala de la Valladolid a avut un câştigător clar, "Society of the Snow", care a obţinut douăsprezece din cele treisprezece premii la care a concurat.

Tragedia din Anzi la festivalul de film spaniol

Povestea a ceea ce se numeşte "tragedia Anzilor" a fost prezentă pe tot parcursul galei, ca adaptare a lui Bayona a cărţii uruguayanului Pablo Vierci, nominalizată la Oscar pentru "cel mai bun film internaţional". Deşi tocmai premiul pentru "cel mai bun scenariu adaptat" a fost cel care i-a scăpat lui Bayona. Printre cele adunate de echipa filmului se numără premiile pentru "cel mai bun film", "regie", costume" - pentru argentinianul Julio Suárez - şi "imagine" - pentru uruguayanul Pedro Luque.

De asemenea, a fost premiat şi argentinianul Matías Recalt, care, la 22 de ani, a primit premiul Goya pentru "cel mai bun actor debutant" pentru interpretarea lui Roberto Canessa, unul dintre supravieţuitorii accidentului şi unul dintre cei care au întreprins călătoria de zece zile prin lanţul muntos pentru a încerca să găsească ajutor.

Recalt a dedicat premiul "celor care s-au întors şi, mai ales, celor care nu s-au întors" din acel accident şi s-a referit, de asemenea, la situaţia complicată prin care trece Argentina cu guvernul de extremă dreapta Javier Milei şi a cerut "vă rog să nu murdăriţi cultura".

Maite Alberdi a câştigat primul ei Goya pentru Chile

La categoria latino-americană, cel mai bun film ibero-american, premiul i-a revenit chiliencei Maite Alberdi pentru documentarul său "La memoria infinita".

A fost pentru a treia oară când cineasta chiliană a concurat pentru Goya, după "La once" şi "El agente topo" (2020), de asemenea documentare şi totodată exemple ale cinematografiei umaniste semnate de Alberdi.

"La memoria infinita", care a câştigat în faţa filmelor "Puan" (Argentina), "Simón" (Venezuela), "La pecera" (Puerto Rico) şi "Alma viva" (Portugalia), spune povestea de dragoste intimă dintre jurnalistul Augusto Góngora şi actriţa şi ministrul culturii din timpul primului guvern al lui Michelle Bachelet, Paulina Urrutia, în timp ce acesta începe să-şi piardă memoria din cauza bolii Alzheimer. "Memoria istorică se construieşte prin povestirea şi împărtăşirea durerii", a declarat regizorul ridicând premiul de la actorul mexican Gael García Bernal, care a dorit să avertizeze asupra urgenţei climatice.

Revendicări în favoarea cinematografiei, a Gaza şi a femeilor

El nu a fost singurul care a profitat de scenă pentru a-şi lansa revendicările, cum a fost cazul lui Pedro Almodóvar, care a afirmat că face parte dintre "seńoritos" care trăiesc din subvenţii, cu referire la modul în care un responsabil politic al partidului de ultra-dreapta Vox îi definise cu câteva zile în urmă.

Iar Estibaliz Urresola, care a câştigat Goya pentru "cel mai bun regizor debutant" pentru filmul său de debut "20.000 de especies de abejas" - care a ajuns la gală ca fiind cel mai nominalizat, cu cincisprezece selecţii - a profitat de ocazie pentru a vorbi despre violenţa sexuală. "Sper să avem puterea de a spune 's-a terminat' în cinematografie' şi peste tot în lume, a spus Urresola, care a denunţat, de asemenea, că ceea ce "se întâmplă în Gaza este un genocid şi trebuie să le cerem guvernelor noastre să oprească acest lucru".

Prezentatorii galei, Ana Belén, Javier Calvo şi Javier Ambrossi, au profitat, de asemenea, de timpul petrecut pe scenă pentru a-şi exprima angajamentul faţă de victimele violenţei sexuale şi ale abuzurilor de putere.

"Aici, în cinematografie, s-a terminat", a spus Ana Belén după câteva minute de la începerea galei. "Este urgent să cerem cu toţii certitudini de egalitate, iar asta înseamnă să condamnăm toate abuzurile şi violenţele sexuale şi să revizuim profund structurile care le permit", a adăugat cântăreaţa şi actriţa.

Puţine surprize la gală

Şi în ceea ce priveşte premiile, au existat puţine surprize. Victoria filmului "The Society of the Snow" era previzibilă, la fel ca şi în cazul interpretărilor.

David Verdaguer era favorit la Goya pentru "cel mai bun actor în rol principal" şi a câştigat pentru interpretarea comediantului Eugenio din filmul "Saben aquell", de David Trueba.

Nici premiul pentru "cea mai bună actriţă", care a fost câştigat de Malena Alterio pentru "Que nadie duerma", de Antonio Méndez Esparza, nu a fost o surpriză majoră.

Goya pentru "cel mai bun film de animaţie" şi pentru "cel mai bun scenariu adaptat" au revenit unui alt film spaniol nominalizat la Oscar, "Robot dreams", de Pablo Berger. "Viaţă lungă cinematografiei în cinematografe", a subliniat cineastul basc.

A fost o gală în cadrul căreia Bayona a înmânat Goya internaţional "reginei" Sigourney Weaver, cu care a colaborat la ''Un monstruo viene a verme".