Galeria Estopia din Bucureşti va fi redeschisă pe 18 iunie cu expoziţia „No(w) Filters for Memory” a lui Lucian Brumă, care cuprinde lucrări realizate în cea mai mare parte pe durata celor aproximativ trei luni de izolare, potrivit news.ro.

„No(w) Filters for Memory”, prima expoziţie personală a lui Brumă la Estopia, reprezintă un dialog vizual cu privitorul, invitat să decodifice naraţiunile multiple pe care artistul le compune stratificat pe suprafaţa pânzei.

Artistul a construit spaţii şi temporalităţi simultane în care personajele sunt, fără excepţie, fiinţe dublate de propria umbră, sau prezenţe multiplicate, pe care le lasă să coexiste împreună cu memoria şi identităţile lor debordante.

Născut în 1976 la Bârlad, Lucian Brumă a studiat pictura la Universitatea Naţională de Arte „George Enescu” din Iaşi, unde a obţinut licenţa şi masteratul. În prezent, este doctorand la Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti. A expus la Iaşi, Bârlad şi Bucureşti, a participat, între altele, la expoziţii de grup la Galeria Estopia („Blurred Is the New ID”), la salonul ARTIS 2019, la Salonul de Desen de la Accademia di Romania din Roma şi la Salonul Naţional de Artă Contemporană 2018 de la MNAR.

Expoziţia va putea fi vizitată pe 18 iunie între orele 12.00 şi 20.00 şi, începând din 19 iunie, potrivit programului normal al galeriei (de marţi până sâmbătă, între 12.00 şi 18.00) sau cu programare prealabilă (duminica şi lunea). Expoziţia va rămâne deschisă publicului până pe 25 iulie.

Accesul în galerie se face respectând normele de distanţare socială.